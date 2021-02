Wann kommt denn der Bus?

Die Haltestelle "Im Finken" ist auf der Route stadteinwärts bereits mit einer dynamischen Fahrgastinformation ausgestattet. Anzeigen gibt es zur Ankunft des nächsten Busses in Echtzeit sowie zu nachfolgenden Verbindungen. Foto: Stadt Limburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Die Stadtlinie Limburg baut den Service für ihre Fahrgäste aus:. dynamische Fahrgastinformationen (Dfi) sollen über die nächsten Verbindungen mit den tatsächlichen Zeiten Auskunft geben.

Die ersten Anlagen an den Haltestellen laufen. Auch die Stele in der oberen Bahnhofstraße am Bahnhofsplatz stellt nach einer Auszeit wieder Informationen zu Verbindungen, Abfahrtzeiten und mehr zur Verfügung.

Eigentlich sollte der Aufbau der Anlagen an den einzelnen Bushaltestationen weiter fortgeschritten sein. Doch die Corona-Pandemie zeigt auch hier ihre Auswirkungen. Nach Angaben der Stadtlinie kommt es zu Verzögerungen. Dennoch sind die ersten Bushaltestationen in der Stadt inzwischen mit den neuen Informationssystemen bestückt.

An den Haltestellen Staffel Ost (in beiden Fahrtrichtungen), an den Haltestellen "Im Finken" und am ICE-Bahnhof Limburg-Süd sowie in der Ziegelstraße in Ahlbach (beide Fahrtrichtungen) sind sie in Betrieb.

Die Voraussetzungen zum Aufbau der weiteren Anlagen sind inzwischen geschaffen, bis Mitte Februar sollen die noch fehlenden Anzeigen des ersten Bauabschnitts installiert sein; die Zusage liegt der Stadtlinie durch das ausführende Unternehmen vor.

In der Innenstadt erhalten die Haltestellen am Amtsgericht, im Finken (Fahrtrichtung stadtauswärts), Krankenhaus, das Foyer des Krankenhauses (Monitor), Zeppelinstraße, das Bürgerbüro (Monitor) noch Dfi-Technik. Auch die Haltestelle am Globus-Markt wird noch entsprechend ausgestattet.

Weitere Anlagen

sind bereits geplant

In Eschhofen werden die Haltestellen in der Bahnhofstraße und an der Kirche bestückt, in Lindenholzhausen die Haltestelle im Verlauf der B 8, in Linter die Haltestelle Mainzer Straße/Auf der Bätz und in Offheim die Haltestelle an der Kirche so ausgerüstet.

In einem zweiten Bauabschnitt sollen an 19 Standorten weitere 26 Dfi-Anzeigen sowie eine weitere Stele und weitere Monitore errichtet werden. In der Innenstadt sind zum Beispiel Standorte für Anlagen im Breiten Driesch, am Friedhof, am Marktplatz oder dem Lahneinkaufszentrum vorgesehen, auch in den Stadtteilen sind weitere Anlagen geplant.