Was die Kitas brauchen

Wie geht es weiter in den Kindertagesstätten? Was sind die dringlichsten Probleme? Damit setzt sich eine Umfrage des Bistums Limburg unter den Beschäftigten der Kitas auseinander. Symbolfoto: Jens Wolf/dpa

LIMBURG - Die größte Herausforderung für Kindertagesstätten im Bistum Limburg in den kommenden fünf Jahren ist die Fachkräftegewinnung und -sicherung. In diesem Zusammenhang wird auch das Thema Personalfürsorge bedeutsam.

Das hat eine Umfrage der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft des Verbandes Katholischer Tageseinrichtungen für Kinder (KTK) unter den Beschäftigten der Kitas ergeben. Die Befragten wurden um ihre Einschätzung zu relevanten Themen der Zukunft gebeten. Zum Beispiel zu der Frage: Was sind die großen Themen und Herausforderungen der kommenden Jahre in Kindertageseinrichtungen?

"Das Ergebnis ist für uns insofern nicht überraschend, als dass das Thema Fachkräftemangel, wenn auch regional unterschiedlich, mittlerweile ein Thema für jede Kindertageseinrichtung ist. Gleichzeitig unterstreicht es die Notwendigkeit, nicht nur auf politische Lösungen zu setzen, sondern selbst vor Ort initiativ zu werden", erklärt Eva Hannöver-Meurer, Geschäftsführerin der Diözesan-AG vom Caritasverband für die Diözese Limburg.

In der Liste der drängendsten Fragen folgen die Themen "Eltern-Familien-Sozialraum", "bedarfsgerechte Angebote", "Diversität und Inklusion in der Kita" sowie das Thema "multiprofessionelle Teams". "Eltern-Familien-Sozialraum, damit ist einerseits die Entwicklung der Kitas zu Familienzentren gemeint, gleichzeitig wird aber auch deutlich, dass die Anforderungen an die Kitas als wichtiger Akteur im Sozialraum steigen. Formuliert wird auch die Sorge, unter den gegebenen Rahmenbedingungen den gestiegenen Anforderungen gerecht werden zu können", macht Petra Broo deutlich, Referentin für Kinderhilfe im Caritasverband für die Diözese Limburg. Ebenso müssten sich Kitas mit dem digitalen Wandel auseinandersetzen. Dies betreffe sowohl pädagogisch konzeptionelle Fragestellungen als auch die Ausstattung oder digitale Werkzeuge, um Abläufe und Kommunikation in der Kita zu gestalten.

Bezogen auf die Angebote der KTK-Arbeitsgemeinschaften soll neben der Gremienarbeit, den regionalen Austauschforen, themenspezifischen Workshops und Best-practice-Angeboten auch weiterhin der Diskurs mit Kirche und Politik angestrebt werden.

Aber nicht nur die Ziele selbst waren Thema, auch die Art und Weise, wie man künftig an Zielen arbeiten möchte, war Gegenstand der Umfrage. "Allein die Ergebnisse zu haben, ist ja kein Selbstzweck. Vielmehr wollen wir damit arbeiten, aus den Herausforderungen Ziele, Arbeitsideen und ein konkretes Handeln der KTK im Bistum Limburg abzuleiten", erklärt Hannöver-Meurer.

Ergebnisse umsetzen

in konkretes Handeln

Die Delegiertenversammlung der KTK-Diözesan-AG Limburg hat sich auf ihrer Herbstversammlung bereits mit den Ergebnissen befasst. "In einem ersten Schritt haben wir uns auf die Weiterarbeit an den Themen Fachkräftegewinnung und Digitalisierung verständigt. Dabei werden die Themen multiprofessionelle Teams und Personalfürsorge ebenfalls im Blick sein," berichtet Pfarrer Alfred Much, Vorsitzender der KTK-Diözesan-AG Limburg. In den nächsten Wochen werden Arbeitsgruppen zu den Themen gebildet.