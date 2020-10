Was passiert mit Limburger Hauptfeuerwache?

Die Hauptfeuerwache in der Ste.-Foy-Straße ist in die Jahre gekommen und erfüllt nicht mehr die Anforderungen, es besteht zudem ein erheblicher Sanierungsbedarf. Deshalb soll es einen Neubau geben. Foto: Freiwillige Feuerwehr Limburg

LIMBURG - Die Limburger Hauptfeuerwache in der Ste.-Foy-Straße ist in die Jahre gekommen. Für Planungskosten für einen Neubau stehen insgesamt rund 500 000 Euro zur Verfügung. Der Magistrat, teilte die Stadt mit, habe in seiner jüngsten Sitzung den Auftrag für eine sogenannte Konzeptstudie vergeben. Ein Fachbüro soll dabei eine Machbarkeitsstudie für einen Neubau sowie eine vergleichende Standortanalyse erstellen. Die Kosten belaufen sich auf rund 59 000 Euro.

"Wir brauchen eine gute Entscheidungsgrundlage. Deshalb haben wir nun ein fachlich sehr versiertes Büro beauftragt, das über besondere Erfahrungen im Zusammenhang mit Standortbeurteilungen und dem Neubau von Feuerwehrhäusern verfügt", sagte der Erste Stadtrat Michael Stanke (CDU, Foto: Landkreis). Lange Zeit verfolgte die Limburger Stadtpolitik das Ziel, die bestehende Hauptfeuerwache nach und nach zu sanieren. Inzwischen setzt die Stadtverordnetenversammlung aber auf einen Neubau. Allerdings stehen dabei verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl und die Stadt ist kommunalrechtlich angehalten, bei solch bedeutenden Entscheidungen auch verschiedene Varianten zu betrachten.

Verlegung an den

Stadtrand ist nicht sinnvoll

Eine Verlegung an einen neuen Standort am Rand von Limburg scheide allerdings aus, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Der Grund: Die Feuerwehr müsste dann in der Innenstadt zwei Standorte haben. Dies würde zu erheblichen Mehrkosten führen und habe derzeit auch nicht absehbare Veränderungen in der Struktur der Wehrbesatzung zur Folge.

Der bestehende Standort in der Ste-Foy-Straße gilt aufgrund seiner Lage und Verkehrsanbindung als ideal, um die Einsatzorte zu erreichen und dabei die gesetzlich vorgegebenen Hilfsfristen einzuhalten. Auf dem bestehenden Grundstück der Hauptfeuerwache stehen rund 6400 Quadratmeter an Grundfläche zur Verfügung, nach überschlägigen Berechnungen der Feuerwehr wird jedoch eine Fläche von rund 10 000 Quadratmetern benötigt, um den erforderlichen Bedarf an Gebäude- und Übungsflächen zu realisieren.

Auf der gegenüberliegenden Seite der Hauptfeuerwache befindet sich mit dem Marktplatz ein Grundstück mit einer Fläche von rund 14 000 Quadratmetern. Bebaut ist es mit einer Markthalle, die als solche nicht mehr genutzt wird, für die aber Sanierungsbedarf besteht.

Mit der nun in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie soll nach Angaben der Stadt die Eignung der beiden Grundstücke als Standort für eine neu zu bauende Feuerwache mit Dienstleistungszentrum untersucht werden. In diesem Zusammenhang sei auch zu prüfen, wie groß der tatsächliche Bedarf an Grundfläche ist, wenn zum Beispiel verschiedene Möglichkeiten einer räumlichen Anordnung geprüft werden. Dabei gilt es, in der Studie die erforderlichen Funktionsabläufe der Feuerwehr und die notwendigen Raumgrößen abzubilden sowie die Erschließungsmöglichkeiten aufzuzeigen und zu bewerten. Überprüft werden sollen die Grundstücke auch im Hinblick auf die Umsetzbarkeit eines Neubaus sowie auf die Eignung und einsatztechnische Lage. Für das gesamte Areal seien unterschiedliche Nutzungskonzepte und Varianten der städtebaulichen Gliederung und Entwicklung zu untersuchen.

"Für eine Entscheidung mit solch einer Tragweite müssen wir uns die Zeit nehmen, Standorte und Alternativen in der Bebauung möglichst umfassend in den Blick zu nehmen", machte Stanke deutlich. Die nun in Auftrag gegebene Studie habe einen beratenden Charakter und solle der Verwaltung und den Gremien als Grundlage für die politische Entscheidung dienen. Die Führung der Freiwilligen Feuerwehr Limburg und Stadtbrandinspektor René Jung sind bisher in die Entscheidungsfindung mit einbezogen worden. Das, so die Stadt Limburg, solle auch weiterhin der Fall sein.

Dass die Feuerwache neu gebaut werden muss, steht laut Stanke außer Zweifel. Die vorhandenen Gebäude genügten in ihrem jetzigen Zustand nicht mehr den Anforderungen, die mangelhaften Funktionsabläufe könnten auch durch umfangreiche Umbauten nicht mehr korrigiert werden, Gebäudesubstanz und Gebäudetechnik wiesen zudem einen hohen Sanierungsbedarf aus und zusätzlich notwendige Flächen für eine dringend notwendige Erweiterung seien bei der bestehenden Bebauung nichtumzusetzen.