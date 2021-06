Was Unternehmen familienfreundlich macht

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Die Arbeitsgruppe "Familienfreundliche Unternehmen" des Bündnisses für Familie im Landkreis Limburg-Weilburg hat eine Vortragsveranstaltung zur Vereinbarkeit von Arbeit und Familie, die wegen der Corona-Pandemie verschoben werden musste, virtuell nachgeholt.

Die Arbeitsgruppe "Familienfreundliche Unternehmen" des Bündnisses für Familie im Landkreis Limburg-Weilburg arbeitet aktiv seit 2008 zusammen. Akteure sind Alfred Jung (IHK), Ute Jungmann-Hauff (Kreisfrauenbüro), Iris Angrick (Arbeitsagentur), Anne Fachinger (Jobcenter Limburg-Weilburg), Dorothee Grebe (Grebe Gruppe), Manfred Weber (Handwerkskammer Wiesbaden), Joachim Hebgen (Leiter des Amtes für Jugend, Schule und Familie) sowie Helena Schneider und Marina Lehn (Koordinatorinnen des Bündnisses für Familie). Ziel des Arbeitskreises ist es, den Stellenwert und die Bedeutung familienfreundlicher Maßnahmen in Unternehmen, Institutionen und Behörden hervorzuheben.

Für das Jahr 2020 waren ein erneuter Wettbewerb "Erfolgsfaktor Familie" sowie die Vortragsveranstaltung geplant, die nun virtuell nachgeholt wurde. Das Bewusstsein der Arbeitgeber für die Bedürfnisse ihrer Beschäftigten, Familie und Beruf zu vereinbaren, ist in der Krise deutlich gestiegen, teilt der Landkreis mit.

Impulse für die Personalpolitik

Vieles von dem, was in der Pandemie möglich ist - flexiblere Arbeitszeiten, Homeoffice und Videokonferenzen - hat Potenzial für die Zukunft.

Mit der regionalen Veranstaltung boten die Organisatoren insbesondere durch einen Impulsvortrag von Moderatorin, Key Note Speakerin, Business Coach und Autorin Stephanie Robben-Beyer einen Überblick, Impulse und eine anschließende Diskussionsmöglichkeit zu diesem Kernthema familienbewusster Personalpolitik.

Landrat Michael Köberle (CDU) betonte in seinem Grußwort, dass gerade in Zeiten der Pandemie Themen wie Homeoffice, Videokonferenzen und auch flexible Arbeitszeiten im Fokus stünden wie noch nie zuvor. "Durch Schließungen von Kitas und Schulen musste schnell gehandelt werden, damit die Betreuung von Kindern sichergestellt werden kann. Auch um die Gesundheit der Kolleginnen und Kollegen zu schützen, sind viele ins Homeoffice umgezogen. Besprechungen - wie auch beispielsweise die des Corona-Verwaltungsstabes in unserer Kreisverwaltung - wurden und werden per Videokonferenz durchgeführt. Auch in unserer Kreisverwaltung bieten wir seit vielen Jahren sehr viele verschiedene Arbeitszeitmodelle an, damit sich Beruf und Familie gut vereinbaren lassen. Die Möglichkeit der Mobilen Arbeit ist ein weiterer, wichtiger Baustein, um die Kolleginnen und Kollegen bestmöglich zu unterstützen", so Landrat Köberle.