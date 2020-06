Wasser in Kellern - Kanal wird repariert

Der gemauerte Kanal verläuft in einem Ei-Profil durch die Altstadt. Links unten ist die schadhafte Stelle erkennbar. Mitarbeiter des Bauhofs haben sie zunächst provisorisch aufgearbeitet. Foto: Stadt Limburg

Limburg (red). Der etwa 100 Jahre alte Kanal in der Limburger Altstadt im Bereich Ecke Salzgasse 23/Plötze 18 ist defekt und muss repariert werden, zumal sich in der Nähe der Schadstelle noch Hohlstellen befinden. Das teilte die Stadt Limburg mit. Dazu wird ab Dienstag, 16. Juni, dort das Pflaster entfernt und der Kanal von oben freigelegt.

Sohle aus Ziegelsteinen

war weggebrochen

Am vergangenen Wochenende war der Schaden offensichtlich geworden, als Regenwasser in die Keller von tiefer liegenden Häusern gelaufen war. Zuvor war die Sohle des Kanals aus Ziegelsteinen weggebrochen. Die Folge: Das Wasser hat sich im Boden andere Wege gesucht. Mitarbeiter des Bauhofs haben dann noch am Wochenende das hochgezogene Gerinne in dem Kanal mit Ei-Profil und ein Teil des Kanals - so gut es geht - wieder aufgebaut. Die Unterhöhlung ließ sich jedoch auf diese Weise nicht beseitigen und auch der Kanal muss noch geschlossen werden.

Das soll nun geschehen, auch um der Gefahr von weiterem Eindringen von Wasser in tiefer liegende Keller zu begegnen. Die Ausspülung oder Hinterspülung des Kanals beginnt mit relativ kleinen Schadensbildern, die bei entsprechenden Regenereignissen dann jedoch schnell deutlich größere Ausmaße annehmen können.

Mit den Arbeiten ist ein Unternehmen beauftragt worden, das auf Erd- und Kanalarbeiten spezialisiert ist. In dem beschädigten Kanal wird innen eine Schalung angebracht, um dann das fehlende Mauerwerk zu ergänzen. Ist der Kanal wieder komplett geschlossen, kann er von oben verfüllt werden.

Stadt hat die

Anwohner informiert

Nach Angaben des Tiefbauamts der Stadt sind solche Schadensereignisse bei gemauerten Kanälen in der Altstadt relativ selten. Für die Arbeiten an der Schadstelle des 1,10 Meter hohen und 70 Zentimeter breiten Kanals werden etwa drei Tage benötigt. Die direkten Anlieger an der schadhaften Stelle des Kanals sind über die Arbeiten informiert worden und ihnen wurden auch Ansprechpartner genannt.