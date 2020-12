Wegen Corona: Helfer für Seniorenheime gesucht

Für drei Seniorenheime sucht die Caritas dringend Helfer. Foto: Sven Hoppe/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG/BESELICH - Wegen Corona- und Quarantäne-Fällen sucht der Caritasverband Limburg dringend Helfer für die Betreuung in Seniorenheimen.

Laut Auskunft der Caritas sind derzeit die Seniorendienste im Bezirk Limburg durch Corona-Infektionen beziehungsweise die damit verbundene Quarantäne der Mitarbeiter beeinträchtigt. In drei Einrichtungen fallen Mitarbeiter der Hauswirtschaft aus, so dass es gerade bei der Ausgabe und der Zubereitung von Mahlzeiten zu Engpässen kommt. Daher ruft der Verband dazu auf, dass sich Menschen melden, die - gerade auch in der Ferienzeit - mit anpacken können.

Wer helfen möchte, kann sich direkt mit den Einrichtungen in Verbindung setzen: Seniorenzentrum Mutter-Teresa-Haus in Niederbrechen, Telefon: 0 64 38-9 13 30; Seniorenzentrum "Maria Hilf" in Obertiefenbach, Telefon: 0 64 84-8 91 10; Haus "St. Blasius" in Frickhofen, Telefon: 0 64 36-9 45 94 90.