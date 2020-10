Wenig Optimismus bei den heimischen Unternehmen

Vor allem im heimischen Gastgewerbe ist die Stimmung sehr getrübt. Foto: picture alliance / Stephanie Pilick/dpa

LIMBURG-WEILBURG - Die Corona-Pandemie ist der große Bremsfaktor für die Wirtschaft der Region Limburg-Weilburg im Jahr 2020 und voraussichtlich auch 2021. Die Unternehmen sind von den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie weiter erheblich behindert und das Investitions- und Konsumverhalten ist von starker Verunsicherung geprägt, wie die aktuelle Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Limburg zur wirtschaftlichen Lage zeigt. Der IHK-Konjunkturklimaindex hat sich nach 111 Punkten zum Jahresbeginn und dem Einbruch im Frühjahr auf 66 Punkte auf 93 Punkte verbessert.

Sowohl die aktuelle als auch die zukünftige Geschäftslage werden von den heimischen Unternehmen aufgrund der Corona-Situation deutlich schlechter eingeschätzt als in den Jahren zuvor. So bewerten nur 29,5 Prozent der Unternehmen im Bezirk der IHK Limburg ihre momentane Geschäftslage mit gut, 44 Prozent geht es immerhin befriedigend, 26,5 Prozent aber bezeichnen ihre Geschäftslage als schlecht. Die meisten Unternehmen blicken pessimistisch auf die Entwicklung. Für die kommenden zwölf Monate rechnen 30 Prozent der Betriebe mit einer Verschlechterung, nur 14 Prozent mit einer besseren Geschäftslage.

Größte Sorge gilt der Inlandsnachfrage

Die Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung ihres Unternehmens haben die heimischen Betriebe in der Corona-Krise neu bewertet. So hat sich die Sorge um die Inlandsnachfrage ganz nach vorn geschoben, genannt von 62 Prozent der Unternehmen (insbesondere von Gastgewerbe und Handelsunternehmen). An zweiter Stelle steht die Sorge um die politischen Rahmenbedingungen, genannt von 44 Prozent der Unternehmen. Die Sorge um die Energie- und Rohstoffpreise ist angesichts des gesunkenen Bedarfs abgeflaut.

In der Industrie erreicht der Konjunkturklimaindex mit 89 Punkte eine Verbesserung um 21 Punkte gegenüber dem Frühjahr (zum Jahresanfang waren es noch 104 Punkte). Die Lagebeurteilung hat sich nicht verbessert, aber die Zukunftserwartungen haben sich leicht aufgehellt. Ihre gegenwärtige Lage bezeichnen aktuell 19 Prozent der Industrieunternehmen als gut, 45 Prozent als befriedigend und 36 Prozent als schlecht. Mit Blick auf die zukünftige Geschäftslage erwarten 23 Prozent der Unternehmen der Branche insgesamt eine Verbesserung, 27 Prozent rechnen mit einer ungünstigeren Entwicklung.

Der Konjunkturklimaindex im Baugewerbe erreicht zum Herbst 2020 einen Wert von 117 Punkten nach 86 Punkten im Frühjahr und sehr guten 131 Punkten zum Jahresanfang. Die gegenwärtige Lage wird von 64 Prozent aller Bauunternehmen als gut bezeichnet, 32 Prozent sind insgesamt zufrieden, fünf Prozent geht es schlecht.

Nur im Baugewerbe

ist die Stimmung gut

Die Stimmung im Einzelhandel hat sich aufgehellt. Der Konjunkturklimaindex ist von 70 Punkten auf 103 Punkte in den knapp befriedigenden Bereich gestiegen. 42 Prozent der befragten Einzelhändler bezeichnen ihre Lage als gut, 14 Prozent als schlecht, 44 Prozent sind zufrieden. Die Umsätze sind nach den starken Rückgängen im Frühjahr in den letzten vier Monaten insgesamt stabil geblieben. Die heimischen Einzelhändler sind beim Blick auf die Zukunft nicht mehr so pessimistisch wie im Frühjahr. Dennoch erwarten nur sechs Prozent eine Verbesserung ihrer Geschäftslage.

Im Gastgewerbe stürzte der Index im Frühjahr auf 15 Punkte ab. Zum Herbst hin ist er auf 64 Punkte geklettert, von einer Erholung kann man kaum sprechen. 42 Prozent bezeichnen ihre augenblickliche Geschäftslage aufgrund der nicht mehr vorhandenen Auslastung als schlecht, nur 16 Prozent als zufriedenstellend. Bei den Zukunftsaussichten ist man sehr pessimistisch: Nur elf Prozent erwarten in absehbarer Zeit eine Verbesserung, 56 Prozent eher eine Verschlechterung.