Wenn das Tablet das Schulheft ersetzt

LIMBURG - In einigen Klassen der Friedrich-Dessauer-Schule in Limburg haben die Schüler der Fachoberschule bereits im laufenden Schuljahr ihr Heft gegen ein iPad getauscht. Auch an die Tafel wird nicht mehr mit Kreide geschrieben, sondern via Tablet und Beamer ein digitales Tafelbild entworfen. Im Schuljahr 2022/23 soll es nun weitere iPad-Klassen in der Fachoberschule 11 mit der Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung geben.

Jetzt anmelden für digitale Info-Veranstaltungen

Die Dessauer-Schule bietet am Montag, 14. Februar, und 3. März digitale Informationsveranstaltungen an, zu denen sich Interessierte über die Homepage (www.fds-

limburg.de) anmelden können. "Da ein kompetenter Umgang mit Medien auch in der Berufswelt einen immer größeren Stellenwert einnimmt, liegt es nun an uns, unsere Schülerinnen und Schüler auf zukünftige Herausforderungen professionell vorzubereiten und sie so fit für die Zukunft zu machen", begründet Stefan Laux, Schulleiter der Friedrich-Dessauer-Schule, die Entscheidung für den Ausbau der iPad-Klassen an seiner Schule.

Schüler lernen, Medien zu verstehen, indem sie selbst Medien produzieren. So lässt der Englischlehrer beispielsweise Audiodateien aufnehmen, die für alle zugänglich gemacht werden, sodass sie anschließend angehört und kommentiert werden können. Der Mehrwert digitalgestützten Unterrichts liegt also nicht nur darin, von überall auf Dokumente zuzugreifen, sondern auch im Informieren und Recherchieren, Kommunizieren, Dokumentieren, Kreativsein, Lesen und Hören, Visualisieren sowie Lernen mit Apps.

Die Schüler entwickeln im Umgang mit dem iPad eine kritische und gleichzeitig pragmatisch konstruktive Haltung, erweitern ihre digitalen Kompetenzen und lernen, reflektiert mit digitalen Medien umzugehen. Diese Ziele verfolgt die Friedrich-Dessauer-Schule als "Digitale Schule".