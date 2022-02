Wer zerstört die Haltestellen?

Jetzt teilen:

LIMBURG - Seit etwa Mitte Januar haben Unbekannte im Limburger Stadtgebiet vier Bushaltestellen demoliert. Zwischen dem 18. Januar und dem 20. Februar, berichtete jetzt die Polizei, hätten Unbekannte eine Bushaltestelle in der Wiesbadener Straße beschädigt. Ende Januar und Anfang Februar wurde eine Bushaltestelle in der Blumenröder Straße sogar zwei Mal von Randalierern heimgesucht. Die vierte Sachbeschädigung ereignete sich zwischen dem 5 und 7. Februar. In allen Fällen zerschlugen oder zerstörten die Täter die Glaseinsätze der betroffenen Haltestellen und verursachten hierdurch einen Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro.

Die Limburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu den einzelnen Taten unter Telefon 0 64 31-9 14 00 entgegen.