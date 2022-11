Werner Bendel mit Limburg-Medaille ausgezeichnet

(© )

LIMBURG - Bereits in den 1970er-Jahren war Werner Bendel als Stadtverordneter bei Reisen nach England dabei. Weil er, wie er sagt, eben besser Englisch als Französisch sprechen konnte. 52 Jahre später ist er nun mit der Limburg-Medaille für seine kulturellen und gesellschaftlichen Aktivitäten, die er als Vorsitzender des Vereins für Städtepartnerschaften Limburg mitgestaltete und ermöglichte, ausgezeichnet worden - erst als zehnte Person überhaupt.

Bürgermeister Marius Hahn (SPD) überreicht ihm die Medaille mit den Worten: "Du hast über all die Jahre unermüdlich die Förderung des europäischen Gedankens in Limburg vorangetrieben, wenn nötig auch mit Nachdruck und Beharrlichkeit. Das hat sich für alle, die am interkulturellen Austausch beteiligt sind, ausgezahlt." Bereits seit 2003, noch vor seiner Zeit als Vorsitzender des Vereins, organisierte Werner Bendel gemeinsame Wanderungen in und um die Limburger Partnerstädte Sainte-Foy-lès-Lyon, Oudenburg und Lichfield. So lernten am interkulturellen Austausch interessierte Menschen das Land und die Leute kennen. Freundschaften entstanden, Ehen wurden geschlossen und "viel Glühwein, der keine Kopfschmerzen verursacht", verkauft.

"Es ist nicht einfach, die Lücke zu füllen, die du nach so langer Zeit hinterlässt. Wir sind dankbar, dass du uns noch mit Rat und Tat zur Seite stehst", erklärt Alexander Paul, Zweiter Vorsitzender des Vereins für Städtepartnerschaften Limburg. Paul-Josef Hagen in Vertretung des Stadtverordnetenvorstehers ergänzt: "Du warst immer für Limburg da, hast dich politisch engagiert und warst mein Mentor. Deine Ideen waren manchmal ihrer Zeit voraus und es brauchte Zeit, bis sie erfolgreich in die Tat umgesetzt wurden."

Nachdem Bendel 2007 den Vorsitz innehatte, war der Verein mit einem Glühweinstand während des alljährlichen Christkindlmarktes in Limburg vertreten. Viele Tausend Liter Glühwein wurden seitdem im Hause Bendel von Werner und seiner Frau Irmgard, die beiden sind mittlerweile 56 Jahre verheiratet, nach eigenem Rezept gebraut. Dass dieser reichlich Abnehmer auf dem Christkindlmarkt fand, zeigte sich nicht nur an der langen Schlange vor dem Stand, sondern auch in der Kasse des Vereins. Dessen komfortables Polster wurde schließlich 2019 in eine Stiftung überführt. Diese hat die Aufgabe, den Austausch zwischen den Partnerstädten finanziell zu fördern.

Denn Zeiten ändern sich. So war es vor dem Brexit deutlich einfacher, für ein Treffen nach Lichfield zu fahren oder zu fliegen. Auch einen Austausch für Auszubildende anzubieten, ist jetzt mit einem hohen Aufwand verbunden. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Bendel den Wunsch äußert, dass die geschlossenen Freundschaften bestehen bleiben.

Hinzu kommt, dass der ursprüngliche Gedanke der Städtepartnerschaften aus einer Zeit stammt, die viele heute nur noch aus dem Geschichtsunterricht oder von Erzählungen kennen. Die Generationen, die sich verpflichtet fühlen, mit einer Städtepartnerschaft eine Brücke in die Nachbarländer zu bauen, um aus Feinden Freunde zu machen, sind weniger geworden. Zu diesen Brückenbauern gehörte auch Werner Bendel. Viele gemeinsame Veranstaltungen und Treffen mit den Städtepartnern hat er organisiert und begleitet. Der Austausch zwischen Vereinen wie der Kreismusikschule, der Feuerwehr oder Sportvereinen wurde durch ihn gefördert und unterstützt. So wurde gegeneinander gespielt, miteinander musiziert und gemeinsam gefeiert. Die Limburg-Medaille wird an Bürger und Bürgerinnen verliehen, die sich über mindestens 15 Jahre mit besonderem Einsatz für ihre Mitmenschen verdient gemacht haben.