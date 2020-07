Westerwaldstraße wieder befahrbar

Die Westerwaldstraße steht dem Verkehr wieder uneingeschränkt zur Verfügung. Über Monate sind dort die Versorgungsleitungen ausgetauscht und die Straße sowie die Gehwege neu aufgebaut worden. Foto: Stadt Limburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Limburg (red). Die Westerwaldstraße in Limburg steht dem Verkehr nach über einem Jahr Bauzeit wieder voll zur Verfügung und kann durchgehend befahren werden.

In mehreren Abschnitten wurde an der Straße gebaut. Angestrebt worden war, die Arbeiten des Abschnitts zwischen den Einmündungen Weilburger Straße und Offheimer Weg Mitte des Jahres zu beenden. Das Ziel wurde knapp verfehlt, was sich nach Angaben des Limburger Tiefbauamts jedoch durch Zusatzleistungen im Untergrund begründen lässt. Hinzu kamen zusätzliche Kanalhausanschlüsse, eine längere Kanalhauptleitung sowie Leistungen für die Energieversorgung Limburg (EVL) und die Telekommunikationsunternehmen. Das führt gegenüber den zunächst veranschlagten Kosten von 1,64 Millionen Euro zu einer Steigerung auf rund 1,74 Millionen Euro.

Am 24. Juni vergangenen Jahres begannen die Arbeiten an der Straße mit einer Vollsperrung zwischen Schleusenweg und Seilerbahn. Der zweite Abschnitt umfasste dann den Kreuzungsbereich der Westerwaldstraße mit der Weilburger Straße und der Seilerbahn, der dritte den Teil bis zum Einmündungsbereich des Offheimer Wegs. Bis zum Ende des dritten Abschnittes im März war die Westerwaldstraße noch einspurig befahrbar. Der letzte Bauabschnitt erfolgte dann unter Vollsperrung.

Trotz der Einteilung in verschiedene Bauabschnitte, um die Erreichbarkeit der Grundstücke zu maximieren, führten die Arbeiten zum Teil zu deutlichen Einschränkungen für die Anlieger und Verkehrsteilnehmer. Die neu gestaltete Straße mit Parkbuchten sowie das neue Versorgungssystem dürften nun jedoch Sicherheit vor Baustellen dieser Art auf viele Jahre hinaus geben.

Sanierung soll vor Brückenneubau fertig sein

Die Planungen für den nächsten Abschnitt zwischen der Einmündung Offheimer Weg und dem Einkaufszentrum sollen zügig weiter verfolgt werden. Der Magistrat wird einen entsprechenden Auftrag vergeben. Die zügige Fortführung ist notwendig, da der Abwasserkanal schadhaft ist und die Westerwaldstraße durch ein Wasserschutzgebiet verläuft. Zudem soll die Sanierung der Straße beendet sein, bevor der Neubau der Lichfield-Brücke beginnt. Die Politik entscheidet mit dem Haushalt 2021 darüber, ob die notwendigen finanziellen Mittel auch zur Verfügung gestellt werden.