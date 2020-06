Wie die Kühe auf den Bildschirm kommen

Angehende Landwirte können jetzt in Webinaren lernen, wie die Arbeit mit den Kühgen im Stall funktioniert. Archivfoto: Felix Kästle/dpa

Limburg (red). Wer Landwirt werden möchte, muss sein Wissen auch praktisch beweisen. Im Normalfall findet die praktische Vorbereitung auf die Abschlussprüfung in den landwirtschaftlichen Betrieben statt. In Zeiten von Corona ist das aber schwierig. Die Adolf-Reichwein-Schule (ARS) hat deshalb nun die langjährige Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Boehringer Ingelheim zu einer Kooperation ausgebaut.

Dabei werden Webinare zu einem Baustein der landwirtschaftlichen Ausbildung. Wer später einen Hof führen möchte, soll viel von der täglichen Praxisarbeit auch mit den Webinaren auf dem Bildschirm lernen können.

"Es ist schon eine große Herausforderung" erläutert Andrea Hesse, an der ARS mitverantwortlich für die landwirtschaftliche Ausbildung, "in Zeiten des Social-Distancing die so wichtige praktische Stallarbeit zu vermitteln". Die langjährigen Kontakte zu Boehringer Ingelheim würden da helfen: Die Kuh kommt aus dem Stall auf den Bildschirm. Was sich im Stall alles tut, kann auf dem Bildschirm miterlebt werden. "Dies ist ein absolutes Plus für unsere angehenden Landwirte" berichtet Hesse. "Was Dr. Andreas Steinbeck und Markus Hellenschmidt an Wissen kompakt in den Webinaren vorstellen, können unsere Azubis sofort im eigenen Betrieb umsetzen", ergänzt sie.

Die Signale der

Tiere deuten lernen

In den Online-Kursen erfahren die Auszubildenden beispielsweise einiges über"Kuhsignale" oder "Atemwegserkrankungen beim Schwein". "Es freut mich, wie praxis- und schülerbezogen das Wissen vermittelt wird", erklärt Hesse.

Für die Adolf-Reichwein-Schule zeigt diese Kooperation, wie gut das Duale System der Berufsausbildung aufgestellt ist. Schulleiter Ralf Abel sieht in diesen schwierigen Zeiten, "wie wichtig der Austausch mit der Praxis ist. Wir sind froh, wenn wir unseren jungen Menschen, die kurz vor dem Abschluss stehen, auf dem Sprung ins Berufsleben sind, gute Voraussetzungen bieten, ihre Abschlussprüfungen zu meistern".