Wie fahrradfreundlich ist Limburg?

Die Grabenstraße in Limburg ist schon in beide Richtungen für den Radverkehr geöffnet. Die Stadt prüft gerade, ob das auch in anderen Einbahnstraßen möglich ist.

Limburg (red). Wie komfortabel sind Limburgs Fahrradwege? Welche Abstellmöglichkeiten gibt es für die Fahrräder und wie ist das Sicherheitsgefühl während des Fahrens? Diese und noch weitere Punkte können Radfahrer bei dem ADFC-Fahrradklima-Test noch bis 30. November bewerten. Ermittelt wird in diesem Jahr zusätzlich, wie sich die Corona-Pandemie auf das Radfahren ausgewirkt hat.

Limburgs Bürgermeister Marius Hahn (SPD) ruft alle Bürger auf, die in Limburg mit dem Fahrrad unterwegs sind, mitzumachen. "Die Mobilität wird sich in Zukunft ändern und wir sind aufgerufen auf neuen Pfaden zu wandern", sagt Hahn.

Im Fokus des Tests stehen unter anderem das Sicherheitsgefühl, der Komfort, die Infrastruktur, die Abstellmöglichkeiten und die Mitnahme des Fahrrads im öffentlichen Nahverkehr. Dabei gelten die Testergebnisse als Zufriedenheitsindex der Radfahrer und zeigen Stärken und Schwächen.

BEIM LETZTEN TEST SCHLOSS LIMBURG NICHT GUT AB Limburg schloss beim letzten ADFC-Fahrradklima 2018 mit der Note 4,29 immer noch vergleichsweise schlecht ab, jedoch mit einer leichten Steigerung zum Test im Jahr 2016. "Erfreulich war vor allem die steigende Teilnehmeranzahl von 53 in 2016 auf 183 in 2018. Die Steigerung zeigt, dass Limburg in den vergangenen Jahren viel für die Verbesserung des Radverkehrs getan hat. Dazu zählen unter anderem die Markierung von Fahrradschutzstreifen und Aufstellflächen und die Öffnung von Einbahnstraßen für den Radverkehr in der Innenstadt", heißt es vonseiten der Stadt in einer Pressemitteilung. Abschließend: "Allerdings liegt noch ein großes Stück Arbeit vor, um die Stadt fahrradfreundlicher zu gestalten."

Unter www.fahrradklima-test.de können Interessierte direkt per Online-Fragebogen teilnehmen. Die Ergebnisse werden im Frühjahr 2021 bekannt gegeben. Ausgezeichnet werden die fahrradfreundlichsten Städte und Gemeinden nach sechs Einwohner-Größenklassen sowie diejenigen Städte, die seit der letzten Befragung am stärksten aufgeholt haben.

Die wichtigste Maßnahme für die Stadt wird die Erstellung eines Radverkehrskonzepts sein. Ein Förderantrag ist gestellt und die Ausschreibung vorbereitet. Es fehlt nur noch der Förderbescheid, dann kann die Ausschreibung des Konzepts erfolgen. Im Konzept sollen unter Einbeziehung der Öffentlichkeit Vorschläge für ein gesamtstädtisches Radhauptnetz erarbeitet werden. Ein weiterer Schwerpunkt wird die Planung einer Direktverbindung zwischen Diez, Limburg-Innenstadt und dem ICE-Gebiet darstellen. Des Weiteren werden im Konzept Vorschläge für weitere Fahrradabstellanlagen sowie einem Fahrradparkhaus am Regionalbahnhof erarbeitet. Ein Vorschlag für eine Direktverbindung zwischen Hadamar, Elz, Staffel und Limburg-Innenstadt soll im Rahmen eines kreisweiten Radverkehrskonzepts erarbeitet werden.

Geprüft wird aktuell, ob weitere Einbahnstraßen in der Innenstadt und in den Stadtteilen für den Radverkehr geöffnet werden können. Dazu laufen aktuell Abstimmungen mit der städtischen Verkehrsbehörde und der Polizei.

Geprüft wird auch, ob Fahrradstraßen und Fahrradzonen im Schleusenweg, Am Philippsdamm und im neuen Baugebiet in Blumenrod umsetzbar sind. In diesen Straßen bzw. Zonen erhält der Radverkehr eine besondere Aufmerksamkeit.

Auch die Schließung von Lücken im Radwegenetz ist geplant. Aktuell wird in der Offheimer Kapellenstraße der Radweg ausgebaut, Hessen Mobil plant entlang der L 3448 einen Radweg zwischen Lindenholzhausen und Mensfelden und im Rahmen der weiteren Sanierung der Westerwaldstraße sind dort beidseitige Fahrradschutzstreifen geplant. Der Ausbau des Radweges zwischen Ahlbach und Offheim ist abgeschlossen und in der Jahnstraße in Ahlbach sind im Zuge der Erschließungsmaßnahmen des Baugebietes "Im Mergel" ebenfalls beidseitige Fahrradschutzstreifen vorgesehen. Die Planung für die Querung in der Diezer Straße aus der Weiersteinstraße in die Parkstraße liegt vor. Außerdem wurde eine Verkehrsstudie für die Radverkehrsführung auf dem Knotenpunkt Bundesstraße 8 / Westerwaldstraße/Dieselstraße erstellt.

Überprüft wurden auch die Beschilderungen der Radwege. Die Bestandsaufnahme ist dabei abgeschlossen und die Radwege 7 und 8 wurden mit neuen Schildern versehen.

Um das sogenannte "Dooring" zu vermeiden, also Unfälle, bei denen Autofahrende durch das Öffnen der Autotür Radfahrende zum Sturz bringen, wird in der Konrad-Kurzbold-Straße die Markierung auf der Fahrbahn geändert. Auch das Thema Fahrradabstellanlagen geht die Stadt Limburg an: Im ICE-Parkhaus wurden bereits neun zusätzliche Boxen geschaffen.