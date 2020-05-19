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Dienstag, 19.05.2020 - 05:30
3 min

Wie geht es Limburg nach "Axtmord" und Amokfahrt?

Eine Frau wird am helllichten Tag angefahren und mit Axt und Beil malträtiert. Ein Lastwagen ist auf Amokfahrt. Wie haben diese Gewalttaten im Herbst 2019 Limburg verändert?

Mika Beuster: Redakteur Weilburg
Von Mika Beuster
Redakteur Weilburg
Mit hoher Geschwindigkeit ist Imad A. an dieser Stelle in Limburg mit einem Kombi in seine Ehefrau Sana gerast. Eine Plakette am Tatort erinnert an die getötete junge Mutter. Foto: Mika Beuster

Mit hoher Geschwindigkeit ist Imad A. an dieser Stelle in Limburg mit einem Kombi in seine Ehefrau Sana gerast. Eine Plakette am Tatort erinnert an die getötete junge Mutter. Foto: Mika Beuster

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