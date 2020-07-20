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Montag, 20.07.2020 - 18:00
2 min

Wie steht der Kreis Limburg-Weilburg da in der Pandemie

Mehr als fünf Monate ist es her, dass sich die Mitglieder des Kreistags getroffen haben. Unter strengen Hygieneregeln findet am Freitag die nächste Sitzung des Parlaments statt.

Jürgen Vetter: Redakteur Weilburg
Von Jürgen Vetter
Redakteur Weilburg
Die Abfalldeponie des Landkreises Limburg-Weilburg bei Heckholzhausen. Auf der Tagesordnung der ersten Sitzung des Kreistags seit mehr als fünf Monaten stehen am Freitag in Limburg neben Corona-Themen auch die Jahresabschlüsse des kreiseigenen Abfallwirtschaftsbetriebs. Foto: Jürgen Vetter

Die Abfalldeponie des Landkreises Limburg-Weilburg bei Heckholzhausen. Auf der Tagesordnung der ersten Sitzung des Kreistags seit mehr als fünf Monaten stehen am Freitag in Limburg neben Corona-Themen auch die Jahresabschlüsse des kreiseigenen Abfallwirtschaftsbetriebs. Foto: Jürgen Vetter

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