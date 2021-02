Wieder Alkoholverbot in Limburg

In Limburg werden folgende Bereiche ausgewählt, in denen Alkohol nicht in der Öffentlichkeit konsumiert werden darf: die Alte Schiede, von Hospitalstraße bis Graupfortstraße; Bahnhofstraße; Bahnhofsvorplatz mit Omnibusbahnhof West; Böhmergasse; Europaplatz; Fischmarkt; Fleischgasse, von Plötze bis Kornmarkt; Holzheimer Straße - Zentraler Omnibusbahnhof Süd; Konrad-Kurzbold-Straße, von Grabenstraße bis Brückengasse; Kornmarkt; Neumarkt; Plötze; Schießgraben, von Plötze bis Durchgang Grabenstraße; Serenadenhof; Werner-Senger-Straße, von Hospitalstraße bis Graupfortstraße.

In der Gemeinde Elz sind dies: Parkdeck der Sporthalle der Erlenbachschule Elz, Hadamarer Straße 13; Rathausplatz mit Marktständen (Hirtenplatz), Rathausstraße 39; Bürgerhaus Elz, Außengelände, Lehrgasse 19; Rewe-Einkaufsmarkt, Außengelände, Limburger Straße 39/39b.