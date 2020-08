Wieder Filme im „Cineplex“ sehen

Jetzt teilen:

LIMBURG - (red). Am Donnerstag, 6. August, öffnet das Kino „Cineplex“ in Limburg wieder. Ab diesem Tag schließt der neunjährige Max in der Kinderbuchverfilmung „Max und die wilde 7“ Freundschaft mit ein paar Senioren, die ihm dabei helfen, einen Einbrecher zu fassen. Und in „The Secret – Traue dich zu träumen“ nimmt das Leben der verwitweten Dreifachmutter Miranda (Katie Holmes) eine gute Wendung. Am Samstag, 8. August, können sich Freunde der klassischen Musik ab 17.15 Uhr auf das Konzert „André Rieu: Magisches Maastricht“ freuen. Das Programm für die erste Spielwoche ist im Internet unter www.cineplex.de zu finden.