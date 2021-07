Winzer-Stände auf dem Limburger Neumarkt

Fruchtig präsentieren sich die Weißweine des Jahrgangs 2020, die an den Rheingauer Weinständen in den nächsten Wochen ausgeschenkt werden. Foto: Stadt Limburg

LIMBURG - Aufgrund der Corona-Pandemie fallen in diesem Jahr die Rheingauer Weintage zum zweiten Mal hintereinander aus. Allerdings wollen diesmal einige Winzer in den kommenden Wochen für etwas Straußenwirtschaft-Flair in der Stadt sorgen. Der Auftakt findet bereits an diesem Wochenende statt. Dann ist ein Winzer mit seinem Weinstand auf dem Neumarkt präsent.

Das wiederholt sich bis zum 13. August. In der Woche vom 7. bis zum 13. August sind dann drei Winzer auf dem Neumarkt vertreten. Die Weinstände sind vom 24. Juli bis 13. August samstags von 18 bis 21.30 Uhr, von Sonntag bis Donnerstag von 15 bis 21 Uhr und freitags jeweils von 15 bis 20 Uhr geöffnet. Jeden Freitagabend müssen die Winzer den Platz räumen, damit samstags der Wochenmarkt stattfinden kann. Ist der beendet, können die Winzer samstags ab 15.30 Uhr ihren Stand wieder aufbauen.

Die Weinstände mit den bis zu 30 Sitzplatzgarnituren befinden sich auf der zur Graupfortstraße liegenden Seite des Neumarkts.

Freitagabend müssen Winzer dem Wochenmarkt weichen

"Natürlich können wir die Rheingauer Weintage nicht ersetzen, aber ich bin froh, dass es uns in Zusammenarbeit mit einigen Winzern gelungen ist, ein wenig von dem Flair der Weintage in die Stadt zu holen", freut sich Bürgermeister Marius Hahn (CDU). Ganz ohne Corona-Begleiterscheinungen wird das allerdings nicht abgehen. Eine Registrierung der Gäste ist notwendig. Der Weinstand nutzt dazu die Luca-App, eine Eintragung ist allerdings auch in Nachverfolgungszettel möglich.