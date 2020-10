Wirtschaft fürchtet Folgen von Diesel-Fahrverbot in Limburg

Über die Verkehrssituation in Limburg, drohende Diesel-Fahrverbote sowie Maßnahmen der Stadt diskutierte die Vollversammlung der IHK mit Bürgermeister Dr. Marius Hahn. Foto: IHK Limburg

LIMBURG - Über die Verkehrssituation der Stadt Limburg hat die Vollversammlung der IHK Limburg mit Bürgermeister Marius Hahn (SPD) gesprochen. IHK-Präsident Ulrich Heep beschrieb die Lage aus Sicht der Wirtschaft: "Limburg verzeichnet insgesamt die positivste wirtschaftliche Dynamik in unserer Region. Dabei ist wirtschaftliches Wachstum auch weiterhin eng mit dem Anstieg des Verkehrsaufkommens verbunden." Die Kapazität der Verkehrswege habe sich jedoch immer stärker zum Problem entwickelt.

Längst hätte es einen Umgehungsring für Limburg geben müssen, damit die City entlastet wird. Obwohl insbesondere die Nutzfahrzeuge in den vergangenen Jahrzehnten erheblich schadstoffärmer geworden seien, drohe die verschärfte Umweltgesetzgebung in der Luftreinhaltung nun wegen möglicher Grenzwertüberschreitungen die Mobilität von Menschen und Gütern mit Fahrverboten stark einzuschränken, so Heep.

Die IHK Limburg sieht hier eine Gefährdung des gesamten Wirtschaftsstandortes. Zwei Gutachten lassen laut IHK erkennen, dass die Art der vom Land Hessen zu verantwortenden Luftmessungen kritisch zu sehen sind.

"Der Jahresgrenzwert von 40 Mikrogramm Stickoxid soll Menschen schützen, die der belastenden Luftentwicklung das ganze Jahr über ausgesetzt sind", betonte Heep. Gemessen werde aber an Stellen, wo sich so gut wie kein Mensch in Limburg längere Zeit aufhalte oder gar wohne, so beispielsweise auf dem Bürgersteig an der Schiede. "Wir hoffen, dass das Land Hessen im Klageverfahren die Hinweise und Argumente unserer Gutachten vor Gericht einbringt und nachhält", so der IHK-Präsident.

Bürgermeister Hahn stellte den Vertretern der regionalen Wirtschaft Maßnahmen und Handlungsfelder des Green City Plan und des Masterplan Mobilität 2030 der Stadt vor sowie die Projekte City Logistik und Betriebliches Mobilitätsmanagement. Ziel sei eine Verkehrswende in Limburg.

Hahn erinnerte daran, dass aufgrund des Überschreitens der Grenzwerte für Stickoxide die Deutsche Umwelthilfe gegen das Land Hessen - Stadt und Landkreis sind beigeladen - Klage auf Fortschreibung des Luftreinhalteplans eingereicht habe. Ziel sei ein Diesel-Fahrverbot für Limburg. Eine solche Maßnahme für den Bereich der Schiede würde, so Stimmen aus der Vollversammlung, zu einer Blockade der Stadt mit entsprechenden Folgen für Bevölkerung und Wirtschaft führen.