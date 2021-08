Wissenswertes zum Schulstart in Limburg-Weilburg

Symbolfoto: dpa

LIMBURG-WEILBURG - Die Sommerferien sind zu Ende. Wir haben bei den Schulen im Kreis nachgefragt, wie und wann der Unterricht wieder beginnt - und wann Einschulungen anstehen.

Grundschulen

W Schule "Auf dem Falkenflug", Löhnberg: Am Montag, 30. August, startet der Unterricht für die zweiten bis vierten Klassen um 8.45 Uhr und endet um 12.30 Uhr. Eine Notbetreuung ist in der Zeit von 7.50 bis 8.45 Uhr möglich. Die Einschulung der neuen "Kleinen Falken" (Erstklässler und Vorklassenkinder) findet ab 10.30 Uhr in der Sporthalle auf dem Schulgelände statt.

W Franz-Leuninger-Schule, Mengerskirchen: Der Unterricht beginnt am Montag, 30. August, um 8 Uhr. Die Aufnahmefeier für die Erstklässler findet am Dienstag, 31. August, für Klasse 1c um 9 Uhr, für Klasse 1b um 10.30 Uhr und für Klasse 1a um 12 Uhr im Theater der Schule statt. In der ersten Schulwoche wird täglich eine Notbetreuung bis 16.30 Uhr angeboten.

W Johann-Christian-Senckenberg-Schule, Runkel: Der Unterricht beginnt für die Klassen 2 bis 4 am Montag, 30. August, um 8 Uhr und endet um 11.30 Uhr. Es findet Klassenlehrerunterricht statt. Die Einschulungsfeiern findet am Dienstag, 31. August, für Klasse 1a um 9 Uhr und für Klasse 1b um 11 Uhr statt.

W Johann-Christian-Senckenberg-Schule, Villmar: Für die Klassen E2 bis E4 beginnt der Unterricht am Montag, 30. August, um 8 Uhr mit Klassenlehrerunterricht und endet um 11.40 Uhr. Am Dienstag, 31. August, um 14 Uhr findet der Gottesdienst in der Schule für Klasse E1a statt und um 14.30 die Einschulungsfeier. Für Klasse E1b beginnt der Gottesdienst um 15 Uhr und die Einschulungsfeier um 15.30 Uhr.

W Johann-Christian-Senckenberg-Schule, Arfurt: Der Unterricht für das zweite bis vierte Schuljahr beginnt am Montag, 30. August, um 8 Uhr und endet um 11.30 Uhr. Es findet Klassenlehrerunterricht statt. Am Dienstag, 31. August, beginnt um 9.30 Uhr der Gottesdienst in der Schule und um 10 Uhr die Einschulungsfeier der Erstklässler.

W Pestalozzischule, Weilburg: Die Schule beginnt für die neuen Klassen 1a bis 1c am Dienstag, 31. August, um 8.30 mit dem Einschulungsgottesdienst in der Schlosskirche. Die Einschulungsfeier findet um 10 Uhr in der Turnhalle statt.

W Grundschule Beselich: Am Montag, 30. August, startet der Unterricht für die Klassen 2 bis 4 um 8 Uhr. Die Einschulungsfeiern finden am Dienstag, 31. August, gestaffelt statt. Für Klasse 1a um 9 Uhr, Klasse 1b um 10 Uhr und Klasse 1c um 11 Uhr.

W Amanaschule, Aumenau: Der Unterricht beginnt für die Klassen 2 bis 4 am Montag, 30. August, um 8 Uhr und endet um 11.30 Uhr. Am Dienstag, 31.August, um 10 Uhr findet die Einschulungsfeier der Erstklässler statt. Der Unterrichtstag endet danach.

W Karl-Schapper-Schule, Weinbach: Am Montag, 30. August und Dienstag, 31. August, findet für die Jahrgänge 2 bis 4 Klassenlehrerunterricht von 7.50 Uhr bis 11.20 Uhr statt. Die Einschulungsfeier für die Erstklässler findet gestaffelt am Dienstag statt. Für die Klasse 1a um 8.30 Uhr und für Klasse 1b um 10 Uhr. Betreuung wird in den ersten beiden Schulwochen angeboten. Das Nachmittagsangebot startet am 13. September.

W Grundschule Dehrn: Der Unterricht beginnt am Montag, 30. August, mit Klassenlehrerunterricht um 7.30 Uhr für die dritten Klassen und um 7.45 Uhr für die Klassen 2 und 4. Die Einschulung der Erstklässler findet am Dienstag, 31. August, in zwei Gruppen statt. Die erste Feier beginnt um 8.30 Uhr, die zweite um 11 Uhr.

W Grundschule Ellar: Die Schule beginnt für die Klassen 2 bis 4 am Montag, 30. August, um 7.45 Uhr mit Klassenlehrerunterricht. Der Einschulungsgottesdienst findet um 9.30 mit anschließender Einschulungsfeier statt.

W Grundschule Hintermeilingen: Der Unterricht für die Klassen 2 bis 4 startet um 7.50 Uhr mit Klassenlehrerunterricht. Um 11 Uhr beginnt der Einschulungsgottesdienst mit Einschulungsfeier im Anschluss.

W Albert-Wagner-Schule, Merenberg: Das Schuljahr beginnt für die Klassen 2 bis 4 am Montag, 30. August, um 8 Uhr. Der Unterrichtstag endet um 11.25 Uhr. Am Dienstag, 31. August, findet um 10 Uhr die Aufnahmefeier der neuen Erstklässler statt.

Weiterführende Schulen

W Heinrich-von-Gagern-Schule, Weilburg: Der Unterricht beginnt am Montag, 30. August, für die Klassen 6 bis 10 um 7.40 Uhr. Die Neuaufnahme der Klassen F5 findet am Montag, klassenweise um 8 Uhr bzw. 9.30 Uhr in der Mensa der Schule statt.

W Jakob-Mankel-Schule, Weilburg: Der Unterricht beginnt für die Klassen 7 bis 10 am Montag, 30. August, um 7.40 Uhr. Es findet Klassenlehrerunterricht bis zur fünften Stunde statt. Die Klassen 6 unterstützen die Aufnahmefeier der neuen Fünfer und beenden ihren Unterrichtstag um 15 Uhr. Für die Klassen 7 bis 10 findet ab Dienstag Unterricht nach Plan statt. Die Klassen 6 und 5 haben am Dienstag und Mittwoch noch Klassenlehrerunterricht. Nachmittagsunterricht und Betreuung starten ab der zweiten Unterrichtswoche.

W Gymnasium Philippinum, Weilburg: Das neue Schuljahr beginnt am Montag, 30. August, um 8 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Kreissporthalle. Der Unterricht beginnt um 9.25 Uhr bei der Klassenleitung. Ab der fünften Stunde findet Unterricht nach Plan statt. Für die Schüler der Jahrgangsstufe 7 wird um 9.25 Uhr die Klasseneinteilung im Stadion bekannt gegeben. Anschließend findet in der dritten bis sechsten Stunde Klassenleiterunterricht statt. Am Montag endet der Unterricht um 12.45 Uhr. Die Aufnahmefeiern für die neuen fünften Klassen finden am Montag ab 13.30 Uhr gestaffelt in der Kreissporthalle statt.

W Marienschule, Limburg: Die Schule beginnt am Montag, 30. August, um 7.30 Uhr. Die Einschulungsfeier erstreckt sich in diesem Jahr auf zwei Nachmittage ab 13.30 Uhr mit einem Festakt im Garten der Marienschule. Für die Klassen 6 bis 10 und der beruflichen Zweige ist am ersten Schultag um 12.45 Uhr Schluss, für die Schüler der Oberstufe läuft der Nachmittagsunterricht nach Plan.

W Westerwaldschule, Waldernbach: Der Unterricht beginnt am Montag, 30. August, für die Klassen 6 bis 10 um 7.50 Uhr und endet für alle Klassen um 13 Uhr. Die Neuaufnahme der Klassen M5 findet am Montag, auf dem unteren Schulhof der Schule, gestaffelt statt. Für die M5a beginnt diese um 8 Uhr, für die M5b um 10 Uhr und für die M5c um 11.30 Uhr.

W Weiltalschule, Weilmünster: Am Montag, 30. August, beginnt der Unterricht für die Jahrgänge 6 bis 10 um 7.30 Uhr und endet nach der fünften Stunde. Die Aufnahme der Jahrgangsstufe 5 findet, für Förderstufenschüler ab 11.30 Uhr und für Gymnasialschüler ab 13.30 Uhr, in der Schulsporthalle statt.

W Fürst-Johann-Ludwig-Schule, Hadamar: Das Schuljahr beginnt am Montag, 30. August, um 7.30 Uhr. Am Dienstag, 31. August, werden die Schüler der Jahrgangsstufe 5 in der Sporthalle begrüßt und nach Zeitplan aufgenommen: 9.15 Uhr 5bR, 5cR, 5dR, 5aH, 11.30 Uhr 5aR, 5dG, 5eG, 13.30 Uhr 5aG, 5bG, 5cG.

W Johann-Christian-Senckenberg-Schule, Runkel: Der erste Unterrichtstag beginnt am Montag, 30. August, für alle Klassen um 8 Uhr. Für die Jahrgänge 7 und 8 endet er um 12.35 Uhr und für die Klassen 9 und 10 um 13.20 Uhr. Es findet Klassenlehrerunterricht statt. Über den Verlauf der ersten Schulwoche werden die Schüler von ihren Klassenlehrkräften informiert.

W Johann-Christian-Senckenberg-Schule, Villmar: Für die Klassen 6 der Sekundarstufe I beginnt der Unterricht am Montag, 30. August, um 8 Uhr und endet um 12.35 Uhr. Es findet für alle Klassenlehrerunterricht statt. Die Aufnahmefeiern der fünften Klassen finden gestaffelt statt. Für Klasse 5a um 8.45 Uhr, Klasse 5b um 9.30 Uhr, Klasse 5c um 10.15 Uhr und Klasse 5d um 11 Uhr.

W Tilemannschule, Limburg: Die Schule beginnt am Montag, 30. August, um 7.40 Uhr. Eine Einschulungsfeier findet um 15 Uhr statt und eine weitere um 17 Uhr.

W Adolf-Reichwein-Schule, Limburg: Für berufliche Teilzeitschüler beginnt die Schule jeweils um 7.45 Uhr. Hauswirtschafter, Köche, Landwirte, Floristen, Hotel- und Gaststättenberufe, Bäcker und Bäckereifachverkäufer fangen am Dienstag, 31. August an. Für Medizinische Fachangestellte geht es am Mittwoch, 1.September los. Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte, Zahnmedizinische Fachangestellte und Friseure starten am Donnerstag, 2. September, und am Montag, 6. September, beginnt es für Fachpraktiker der Hauswirtschaft und Küche, sowie Fleischer und Fleischereiverkäufer.

W Berufliche Vollzeitschüler des beruflichen Gymnasiums Erziehungswissenschaft, Gesundheit und Ernährung, der Höheren Berufsfachschule Chemisch-technischer Assistenten und Sozialassistenz beginnen ihren Unterricht am Montag, 30. August, um 9.30 Uhr. Um 11.15 Uhr folgt die Einschulung der Fachoberschule Gesundheit und Sozialwesen und die Fachschule Sozialpädagogik, Heilerziehungspflege, Catering und Verpflegungsmanagement. Am Dienstag, 31. August starten um 7.45 Uhr die Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung und die Berufsfachschule zum Übergang in Ausbildung. Das InteA-Sprachförderprogramm beginnt um 9.30 Uhr.

W Friedrich-Dessauer-Schule, Limburg: Der Unterricht beginnt für Teilzeitschüler am Montag, 30. August, für Industriemechaniker, Maschinen- und Anlagenführer, Fachkraft für Metalltechnik, Werkzeugmechaniker, Zerspanungsmechaniker, Kfz-Mechatroniker, Mechaniker für Land- und Baumaschinentechnik, Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker, Zweiradmechaniker, Elektroniker,Industrieelektriker, Elektroniker, Fachinformatikerin, IT-System-Elektroniker, IT-Kaufmann für System-Management und IT-Kaufmann für Digitalisierungsmanagement um 9.30 Uhr. Für Maurer, Stahlbetonbauer, Straßenbauer, Fliesenleger, Stuckateur, Zimmerer, Kanalbauer, Rohrleitungsbauer, Estrichleger, Trockenbaumonteur, Hochbaufacharbeiter, Tiefbaufacharbeiter um 9.30 Uhr im Ausbildungszentrum. Tischler starten am Dienstag, 31.August um 7.45. Bauzeichner um 7.45 Uhr am Mittwoch, 1.September und Maler am Freitag, 3.September um 7.45 Uhr.

W Vollzeitschüler der höheren Berufsfachschule und der Fachoberschule Wirtschaft und Verwaltung starten am Montag, 30. August, um 9.30 Uhr. Die zweijährige Berufsfachschule um 10.30 Uhr. Am Dienstag, 31. August, beginnen die Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung um 10.30 Uhr. Die Einschulung der Klasse 11 der Fachoberschule Bautechnik, Elektrotechnik, Informationstechnik und Maschinenbau findet am Donnerstag, 2. September, um 9.30 Uhr statt.

W Peter-Paul-Cahensly-Schule, Limburg: Für Teilzeitschüler der kaufmännischen Berufsschule geht die Schule am Dienstag, 31. August, um 8 Uhr los.

W Vollzeitschüler des Beruflichen Gymnasiums, der zweijährigen Berufsfachschule Wirtschaft und Verwaltung und der zweijährigen höheren Berufsfachschule beginnen ihren Unterricht am Montag, 30. August, um 9.30 Uhr. Um 18 Uhr findet das Abendgymnasium für Erwachsene statt.

W Wilhelm-Knapp-Schule, Weilburg: Am Montag, 30. August beginnt für Dachdecker des zweiten Ausbildungsjahres um 9.30 Uhr die Schule. Am Dienstag, 31. August, für Kaufmann im Einzelhandel, Verkäufer, Verwaltungsfachangestellte um 8 Uhr, für Metallbauer, Metallbearbeiter, Konstruktionsmechaniker, Feinwerkmechaniker, Fachkraft für Metalltechnik um 9.15 Uhr und für Anlagemechaniker um 10.30 Uhr in der Aula.

W Die Einschulung für das berufliche Gymnasium und der Fachoberschule findet am Montag um 9.30 Uhr statt. Für die zweijährige Berufsfachschüler geht es um 10.45 Uhr los und für die Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung um 12 Uhr. Um 16 Uhr trifft sich die Fachschule für Wirtschaft in der Aula.