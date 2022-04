Wo Oldtimerfans auf ihre Kosten kommen

Von BMW bis Rolls Royce sind alle Oldtimer auf dem Neumarkt blitzblank geputzt und werden von Tausenden von Menschen bestaunt. Foto: Klaus-Dieter Häring

LIMBURG - Oldtimerherz, was willst du mehr - am Sonntag stand die "Auto-Classic", das Oldtimertreffen des Limburger City-Rings, unter optimalen Voraussetzungen auf dem Programm. Strahlend blauer Himmel sorgte vom frühen Morgen an dafür, dass die vielen Besitzer der historischen Fahrzeuge die Fahrt an die Lahn angetreten haben, um ihr Fahrzeug auf einem der vielen Plätze in der Stadt bestaunen zulassen.

Historische Motorräder werden ebenfalls gezeigt

Ob dies der Europaplatz war, der Neumarkt, die Hospitalstraße oder die Plötze. Von 11 Uhr an drängten sich ganze Familien vor den Fahrzeugen und oftmals war zu hören "den hatte ich früher auch". Gemeint war in diesem Falle ein Ford Taunus der früher in hellgrün der ganze Stolz des leider verstorbenen Vaters war. Und wie im Falle des Ford Taunus kam es bei vielen nicht darauf an, einen Rolls Royce oder einen Jaguar E zu sehen. Auch der kleine Fiat, Baujahr 1963, oder der VW Käfer - "mein Führerscheinfahrzeug" - standen in Reih und Glied, blitzblank geputzt und mit den notwendigen Auskünften auf einem Informationsblatt zum Betrachten bereit. Auch die Freunde von historischen Motorrädern kamen auf ihre Kosten: hier zu sehen unter anderem eine Heinkel-Perle die ebenfalls liebevoll restauriert mit ihrem 50-ccm-Motor neben einer Kreidler stand. Hier und da wurden sogar einige der Liebhaberstücke zum Verkauf angeboten. Für die Besucher gab es vom Limburger Bahnhof aus in Richtung Innenstadt viel zu sehen, und wer Lust auf einen Einkaufsbummel hatte, der war ab 13 Uhr eingeladen das Angebot "Verkaufsoffener Sonntag" des City-Rings in den vielen Geschäften der Innenstadt zu nutzen. Als besonderes Schmankerl bot der Lions-Förderverein "Goldener Grund" eine Verlosung an, bei der es einen neuen Mitsubishi Space Stars und weitere attraktive Preise zu gewinnen gab.