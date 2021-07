Wo steckt der zweite Räuber?

Jetzt teilen:

LIMBURG - Zwei Jugendliche sind am Mittwochmittag in der Limburger Innenstadt beraubt worden.

Zwei 16-Jährige waren gegen 11.40 Uhr in der Limburger Altstadt am Schießgraben unterwegs, als sie plötzlich von zwei jungen Männern mit Messern am Hals bedroht und zur Herausgabe von Handys und Bargeld aufgefordert wurden. Die Jugendlichen zeigten den Tätern ihre Portemonnaies, aus denen die Männer eine geringe Menge Bargeld entnahmen. Daraufhin flohen die beiden Täter.

Die herbeigerufene Polizei wurde von einem Zeugen auf zwei flüchtende Männer angesprochen; er konnte die Männer und deren Fluchtrichtung detailliert beschreiben. Aufgrund der Beschreibung kam der Verdacht schnell auf zwei polizeibekannte Männer. Sie deckte sich mit der Beschreibung der Täter, die die beiden beraubten Jugendlichen abgegeben haben.

Mehrere Streifen wurden in die Fahndung eingebunden. Ein 20-Jähriger konnte kurz darauf festgenommen werden. Ein 18-Jähriger ist weiter flüchtig und konnte bisher noch nicht gefasst werden.

Tatwaffen und

Drogen gefunden

An seiner Wohnanschrift wurden aber die mutmaßlichen Tatwaffen und ein Päckchen Betäubungsmittel sichergestellt. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen dazu übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0 64 31-9 14 00 entgegen.