Zahl der Coronafälle steigt am Wochenende weiter

Über das Wochenende sind im Kreis Limburg-Weilburg 57 neue Corona-Fälle bestätigt worden. Foto: Moritz Frankenberg/dpa

LIMBURG-WEILBURG - Am Wochenende ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Landkreis Limburg-Weilburg weiter angestiegen. Insgesamt wurden dem Kreisgesundheitsamt 57 neue Fälle gemeldet, davon allein 53 am Samstag.

Das bedeutet, dass mittlerweile insgesamt 1471 Einwohner des Landkreises mit dem Coronavirus nachweislich infiziert wurden. Am Sonntag galten davon noch 461 als aktiv infiziert. Aktuell werden Fälle aus allen Kommunen des Kreises gemeldet. Der Schwerpunkt der Erkrankungen liegt aber nach wie vor in Limburg (128 aktive Fälle) und Bad Camberg (60).

Weil am Sonntag nur vier neue Fälle beim Gesundheitsamt registriert wurden, sinkt die Inzidenz leicht und liegt nun bei 147,4 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen. Zum Vergleich: Am Freitag lag der Wert noch bei 160,2.

Derzeit befinden sich 1873 Menschen im Landkreis in Quarantäne. Auch diese Zahl ist leicht rückläufig. Am Freitag waren es noch 2157 Personen.

Derweil müssen mehr Infizierte in den Krankenhäusern im Landkreis behandelt werden. 34 positiv auf das Coronavirus getestete Patienten wurden in den Kliniken gezählt - 28 mehr als am Freitag. Der Großteil, nämlich 25, liegt in einem Normalpflegebett, neun im Intensivbett.