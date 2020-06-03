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Mittwoch, 03.06.2020 - 16:30
4 min

Zeugen im Missbrauchsprozess gegen fünffachen Vater sagen aus

Ein 45 Jahre alter Vater von fünf Kindern steht wegen des schweren sexuellen Missbrauchs seiner Töchter vor dem Limburger Landgericht unter Anklage. Seinen Sohn soll er körperlich misshandelt haben.

Von Andreas E. Müller
Prozess vorm Landgericht Limburg: Ein 45 Jahre alter Vater von fünf Kindern ist des schweren sexuellen Missbrauchs an seinen eigenen Töchtern angeklagt. Seinen Sohn soll er körperlich misshandelt haben. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Prozess vorm Landgericht Limburg: Ein 45 Jahre alter Vater von fünf Kindern ist des schweren sexuellen Missbrauchs an seinen eigenen Töchtern angeklagt. Seinen Sohn soll er körperlich misshandelt haben. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

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Weiterführende Links
Prozessstart in Limburg: Die eigenen Kinder missbraucht?
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