Zug stößt bei Limburg mit Lastwagen zusammen

An einem Bahnübergang zwischen Siershahn und Limburg-Staffel sind ein Zug der Hessischen Landesbahn (HLB) und ein Lkw zusammengestoßen.

LIMBURG-STAFFEL - An einem Bahnübergang zwischen Siershahn und dem Limburger Stadtteil Staffel ist es zu einer Kollision zwischen einem Zug der Hessischen Landesbahn (HLB) und einem Lkw gekommen. Der Unfall ereignete sich, wie die Bundespolizei am Montagmittag mitteilte, bereits am vergangenen Freitag.

Bei einem Rangiervorgang war der Lkw am Vormittag des 7. Oktober mit dem Heck auf dem Bahnübergang stehen geblieben, während sich die Halbschranken schlossen. Der Zugführer der herannahenden HLB leitete eine Schnellbremsung ein, verhindert werden konnte der Zusammenstoß allerdings nicht mehr. Wie die Bundespolizei weiter mitteilte, entstanden dabei lediglich Sachschäden, ersten Schätzungen zufolge liegt der entstandene Schaden im unteren vierstelligen Euro-Bereich.