Zwei Fahrern droht ein Fahrverbot

LIMBURG - Am Dienstag und Mittwoch (3./4. November) hat der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Limburg-Weilburg im Kreisgebiet mehrere Geschwindigkeitsmessungen vorgenommen. Zwei Fahrer waren so schnell, dass ihnen ein Fahrverbot droht.

Am Vormittag waren die Beamten auf der Landesstraße 3448 im Bereich der Einfahrt Bergerfeld im Einsatz. In Fahrtrichtung der Bundesstraße 417 wurden bei der rund zwei Stunden dauernden Kontrolle 106 Fahrzeuge gemessen und 15 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Spitzenreiter war hier ein Pkw mit 108 Kilometern pro Stunde (km/h), anstatt der erlaubten 70 km/h.

Eine weitere Messung fand am Nachmittag auf der Kreisstraße 478 in Höhe der dortigen Deponie statt. Hier wurden zwischen 13 Uhr und 14.40 Uhr 68 Fahrzeuge gemessen und 14 Verstöße registriert. Zwei Fahrzeuge waren hier sogar so schnell unterwegs, dass die Fahrer nun mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Bei erlaubtem Tempo 70 wurde der schnellste Pkw mit 124 km/h erfasst.

Am Mittwochmorgen wurden bei einer rund zwei Stunden dauernden Kontrolle auf der Bundesstraße 49 im Bereich der Ahlbacher Spange 1078 Fahrzeuge in Fahrtrichtung Weilburg gemessen. Dabei wurden 82 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der schnellste Pkw war bei dieser Kontrolle mit 135 km/h anstatt der erlaubt 100 km/h unterwegs. Spitzenreiter bei dem Lkw war in der Tempo-60-Zone ein Fahrzeug mit 68 km/h.