Zwei Motorradfahrer bei Unfall auf die A3 geschleudert

LIMBURG - Ein Motorradfahrer und seine Mitfahrerin sind am Sonntag, 15. August, gegen 12.15 Uhr auf der A3 bei Limburg schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Limburg-Süd und Bad Camberg in Richtung Frankfurt. Zwei Autofahrer mussten wegen eines Staus stark abbremsen. Der dahinter fahrende Motorradfahrer bremste voll, konnte aber den Zusammenstoß mit einem der Autos nicht mehr verhindern. Der 40-jährige Motorradfahrer und seine 38-jährige Mitfahrerin wurden vom Motorrad auf die Autobahn geschleudert. Dabei wurden nach Polizeiangaben beide schwer verletzt. Die Mitfahrerin und Ehefrau des Motorradfahrers musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Frankfurter Klinik gebracht werden. Die A3 war für eine Stunde voll gesperrt.