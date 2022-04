Zwei Verletzte nach Schlägerei in Limburg

Zwei Männer wurden in Limburg nach einer Schlägerei von der Polizei festgenommen. Symbolfoto: Boris Roessler/dpa

LIMBURG - Am späten Mittwochabend ist es in Limburg zu einer Schlägerei gekommen, bei der zwei Männer erheblich verletzt wurden.

Zwei 19-Jährige und ein 21-Jähriger hielten sich gemeinsam in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "In der Schwarzerde" auf. Hierbei kam es offenbar zu einem Streit, der laut Polizeibericht schnell in eine körperliche Auseinandersetzung ausartete. Der 21-Jährige sei dabei geschlagen und getreten worden. Anschließend hätten die beiden 19-Jährigen ihr Opfer vor das Haus gebracht. Dort liegend sei der 21-Jährige weiter angegriffen worden. Ein unbeteiligter 19-Jähriger kam an der Örtlichkeit vorbei und soll dann plötzlich mit einem Kopfstoß angegriffen worden sein.

Die beiden Angegriffenen wurden erheblich verletzt; der 21-Jährige musste im Krankenhaus behandelt werden. Die mutmaßlichen Täter versuchten, beim Eintreffen der Polizei zu flüchten, wurden aber festgenommen und zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.