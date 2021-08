Zwei Verletzte nach Streit im Parkhaus

Jetzt teilen:

LIMBURG - Zwei Leichtverletzte, das ist die Bilanz einer Auseinandersetzung am Montagabend im Parkhaus in der Graupfortstraße in Limburg. Zuvor hielt sich nach Angaben der Polizei eine Gruppe, bestehend aus mehreren Jugendlichen und Heranwachsenden, die sich untereinander kannten, im Treppenhaus des Parkhauses auf. Ersten Ermittlungen zufolge kam es aus unbekannten Gründen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 20-Jährigen sowie zwei 14- und 18-Jährigen. Im Verlauf des Disputs habe der 20-Jährige die beiden anderen mit einem spitzen Gegenstand oberflächlich verletzt und sei im Anschluss in Richtung Bahnhof geflüchtet. Die beiden Leichtverletzten entfernten sich ebenfalls, wurden aber von der Polizei im Umfeld angetroffen und kontrolliert. Der 14-jährige Jugendliche wurde im Krankenhaus ambulant behandelt. Der 18-Jährige lehnte eine ärztliche Untersuchung ab. Der flüchtige 20-Jährige konnte nicht gestellt werden, seine Personalien liegen der Polizei jedoch vor.