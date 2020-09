Zwei Verletzte und Vollsperrung

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Elz (red). Wegen eines Unfalles musste die Bundesstraße 8 in Elz am Samstagabend für gut eine Stunde gesperrt werden. Außerdem wurden zwei Menschen leicht verletzt. Der Unfall passierte nach Angaben der Polizei gegen 20.45 Uhr an der Einmündung Limburger Straße/Augustastraße. Eine 31-jährige Frau aus Elz war mit ihrem Mitsubishi von der Limburger Straße nach links in die Augustastraße abgebogen und übersah hierbei eine 21-jährige Frau, ebenfalls aus Elz, die mit ihrem BMW aus Richtung Hadamar entgegenkam. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Frauen leicht verletzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden; es entstand ein Sachschaden von rund 19 000 Euro.