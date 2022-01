Zwölfjähriger wird in Limburg angegriffen

Eine Gruppe Jugendlicher drangsaliert am Freitagabend eine Gruppe anderer Jugendlicher in Limburg. Ein Zwölfjähriger wird dabei geschlagen und verletzt. Symbolfoto: benekamp/fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Ein zwölfjähriger Junge ist am Freitagabend, 14. Januar, in einem Parkhaus in der Limburger Graupfortstraße von Jugendlichen geschlagen und verletzt worden.

Das spätere Opfer war nach Angaben der Polizei am frühen Abend mit Freunden in Limburg unterwegs. Im Laufe des Abends seien sie von einer fünfköpfigen Gruppe auf dem Neumarkt angesprochen und nach Geld gefragt worden. Diese Gruppe habe den Zwölfjährigen und seine Freunde geschubst, als sie kein Geld erhielten.

Im Treppenhaus des Parkplatzes am Busbahnhof seien beide Gruppen dann gegen 18.30 Uhr wieder aufeinandergetroffen. Diesmal soll der Zwölfjährige, der mit seinen Freunden wegrennen wollte, eingeholt und festgehalten worden sein. Dann sei er mehrfach in den Bauch geschlagen worden. Schließlich konnte sich der Junge befreien und weglaufen.

Junge wird im Krankenwagen behandelt

Er wurde im Rettungswagen behandelt. Die Polizei fahndete nach den Tätern, konnte sie aber nicht dingfest machen. Der Haupttäter soll etwa 165 bis 170 Zentimeter groß und um die 13 Jahre alt gewesen sein. Er habe eine schwarze Strickmütze der Marke "Lacoste" getragen und habe ein ausländisch wirkendes Erscheinungsbild gehabt. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0 64 31-9 14 00 entgegen.