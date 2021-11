Auf dem Weg in Richtung Süden: Karl-Heinz Schäfer sichtet zahlreiche Kraniche in der Nähe von Berlin. Foto: Karl-Heinz Schäfer

LÖHNBERG - Löhnberg (red/nag). Bis zu 250 000 Kraniche fliegen in diesem Herbst über Hessen in den Süden. Die "Vögel des Glücks" kommen wie jedes Jahr von ihren Brutgebieten in Skandinavien, Polen und den baltischen Staaten, um in schmalen Zugkorridoren zu den Winterrastplätzen zu fliegen.

Vorher rasten sie in der Rügen-Bock-Region, im Gebiet Ribnitz-Damgarten und Stralsund sowie in den Mooren von Linum und Diepholz. Im Oberen Rhinluch nahe Linum, nordwestlich von Berlin, war Karl-Heinz-Schäfer von der Vogelschutzgruppe Löhnberg auf einer Kranichexkursion und konnte einige Vögel beobachten.

Torfflächen stehen den Tieren wieder zur Verfügung

"Es handelt sich um den größten Rastplatz auf der westeuropäischen Kranichroute", erklärt Karl-Heinz Schäfer den Grund seiner Exkursion. Dort sei von 1785 bis 1880 Torf zum Heizen der Berliner Bürgerhäuser abgebaut worden. "Danach hat sich die Natur erholt und die Torfflächen stehen heute teilweise wieder unter Wasser", sagt der Löhnberger.

Der Kranichzug zu den Brutgebieten in Skandinavien, Polen und dem Baltikum beginne im Frühjahr bereits Ende Februar. Die Rastplätze in Deutschland würden dann auch aufgesucht werden. "Je nach Witterung kann sich der Weiterflug verzögern", so der Vorsitzende des Löhnberger Vereins. Der Herbstzug beginne dann Ende September.

Beobachten kann man die Tiere jedoch nicht nur am Himmel. Denn auf abgeernteten Feldern würden sie Nahrung suchen, um sich vor dem Weiterflug zu stärken. Durch die regelmäßig stattfindenden Zählungen könne man die Veränderung im Laufe der Jahre feststellen. So seien zwischen dem 23. und dem 26. Oktober im Naturraum Diepholzer Moorniederung 56 000 rastende Kraniche gezählt worden. In 2018 und 2019 hätten die Höchstbestände jeweils bei etwa 42 000 Vögeln gelegen, während in 2020 auch schon mehr als 50 000 gezählt worden seien. Die in Deutschland rastenden Vögel würden die westeuropäischen Zugwege nehmen. Ein Teil fliege unter anderem über das Ruhrgebiet, das westliche Rheinland-Pfalz und Luxemburg zu den Rastplätzen in Nordost-Frankreich. Weitere würden in einem Korridor zwischen Hannover und Göttingen über Nordhessen und das nördliche Rheinland-Pfalz nach Nordost-Frankreich fliegen. Ein Großteil nehme auch den Weg über Thüringen weiter in Richtung Hessen und Rheinland-Pfalz.

Kraniche erreichen fast die Größe eines Menschen und können bis zu 40 Jahre alt werden.