725 Jahre Niedershausen: Alle bekommen eine Broschüre

Die Broschüre über Niedershausen enthält viele Erinnerungen an längst vergangene Zeiten. Foto: Gemeinde Löhnberg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LÖHNBERG - Löhnberg (mark/red). Niedershausen feiert in diesem Jahr sein 725-jähriges Bestehen. Nun ist eine Broschüre erschienen, in der Helmut Heberling auf die Dorfgeschichte von 1296 bis 2021 blickt.

Helmut Heberling (geb. 1934) hat darin viele Erinnerungen zusammengetragen, die die gravierenden Veränderungen im Landleben der vergangenen 80 Jahre aufzeigen. Die Gemeinde scheibt auf ihrer Webseite: "Herausgekommen ist ein sehr interessanter und zum Teil auch berührender Rückblick auf das damalige Leben. Die Erzählungen beginnen im Jahr 1945, als die Amerikaner in Niedershausen eintrafen. Mit vielen Bildern und eigenen Erinnerungen ist ein lesenswertes Werk entstanden."

Auch für Interessenten aus anderen Ortsteilen zu haben

Neben Heberling, der die Texte verfasst hat, war auch Roland Lemper in die Arbeit eingebunden. Er hat die Bilder ausgewählt und bearbeitet sowie den Satz und das Layout übernommen. Unterstützt wurden sie vom Archivkreis Niedershausen.

Die Broschüre wird in Niedershausen an alle Haushalte ausgetragen. Wer aus den anderen Ortsteilen Interesse hat, kann sich gerne ein kostenfreies Exemplar zu den Öffnungszeiten abholen: im Löhnberger Rathaus, in Obershausen in der Bäckerei Jung, in Selters bei Reiner Achtner und am Weihnachtsmarkt im Hof Saltrissa.