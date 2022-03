74-Jähriger flüchtet nach Unfall

Jetzt teilen:

LÖHNBERG - Löhnberg (red). In der Forsthausstraße in Löhnberg ist es am Freitag zwischen 9.37 und 10.52 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Baumarktes zu einem Verkehrsunfall gekommen, in dessen Verlauf der Verursacher geflüchtet ist. Das teilt die Polizei mit. Der Seat der Geschädigten stand auf dem Parkplatz in der Nähe der Zufahrt. Ein 74-jähriger Mann aus Löhnberg rangierte mit seinem VW Passat auf dem Parkplatz und stieß dabei gegen den geparkten Seat. Anschließend entfernte sich der Fahrer des VWs, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und das Kennzeichen des VWs abgelesen. Dadurch wurde der flüchtige Fahrer ausfindig gemacht. Gegen ihn läuft nun ein Ermittlungsverfahren.