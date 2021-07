Ausschweifendes Gitarrenspiel

Die Spielfreude ist Michael Diehl im Löhnberger Mehrgenerationenhaus deutlich anzusehen. Foto: Thomas Zipp

LÖHNBERG - Löhnberg (red). Lediglich zwei Plätze waren am vergangenen Sonntag frei geblieben, als Michael Diehl im Innenhof des Löhnberger Mehrgenerationenhauses (MGH) aufgetreten ist.

"Man hat gemerkt, dass die Leute froh sind, wieder Livemusik hören zu können", sagt MGH-Leiter Thomas Zipp. Mit seiner instrumentalen Gitarren-Musik habe Michael Diehl ein altersmäßig breites Publikum angesprochen. Der jüngste Gast sei sechs, der älteste 90 Jahre alt gewesen. Der Künstler ist zudem kein Unbekannter in Löhnberg: Er unterrichtet als hauptberufliche Musiker in der Musikschule in Niedershausen. Aufgrund seiner Lehrtätigkeit habe er die Pandemie besser überstanden, als so manch anderer Kollege.

Und auch ihm habe man die Freude über die Rückkehr auf die Bühne angesehen. "Es wurde deutlich länger gespielt, als eigentlich vereinbart", sagt Thomas Zipp.