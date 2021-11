Auto landet im Graben

Jetzt teilen:

MERENBERG/LÖHNBERG - Merenberg/Löhnberg (red). Bei einem Unfall auf der L 3453 bei Merenberg ist in der Nacht zum Donnerstag ein Mann verletzt worden.

Der 20-Jährige war mit einem VW auf der L 3453 von Barig-Selbenhausen in Richtung Löhnberg unterwegs. In einer Rechtskurve kam der junge Mann gegen 1.15 Uhr nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Überflutungsgraben und prallte gegen ein Rohr. Danach kam der VW wieder auf die Fahrbahn zurück, konnte jedoch nicht mehr weit fahren, da sich ein Rad am Fahrzeug löste.

Der 20-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.