Bäckerei Schäfer eröffnet Filiale in Löhnberg

In einer Woche, am 29. April, will die Bäckerei Schäfer in Löhnberg eine Filiale eröffnen. Foto: Sabine Gorenflo

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Löhnberg (ohe). Der Corona-Pandemie zum Trotz soll in der nächsten Woche in Löhnberg ein neues Geschäft eröffnen. Die Limburger Bäckerei "Schäfer - Dein Bäcker" wird eine Filiale in Betrieb nehmen.

Die Eröffnung ist für Mittwoch, 29. April, geplant, erklärt Pressesprecherin Sabine Weilemann. Dann werden in dem neu errichteten Gebäude in der Straße "Unterm Bornberg", Ecke Friedrich-Ebert-Straße (gegenüber der Tankstelle) montags bis sonntags Backwaren angeboten, ebenso Frühstück, heiße Theke und Salate.

Allerdings werden aufgrund der Corona-Beschränkungen zunächst nur Waren zum Mitnehmen verkauft. Das Café, das Teil des 150 Quadratmeter großen Gebäudes ist, darf - wie in allen anderen Filialen auch - vorerst nicht genutzt werden.

Große Eröffnungsfeier muss wegen Corona ausfallen

Weil momentan auch keine größeren Veranstaltungen erlaubt sind, müsse die Eröffnungsfeier ausfallen, erklärt die Sprecherin. Als Ersatz seien Aktionen zum Verkaufsstart geplant.

Man hoffe darauf, dass bei den Beratungen von Bund und Ländern Ende April Lockerungen auch für Restaurants beschlossen werden, sagt Weilemann. Sobald dies der Fall sei, könnten Gäste für Frühstück, Mittagssnack oder zum Kaffeetrinken Platz nehmen. Auch eine Außenterrasse gehört zum Café-Bereich.

129. Verkaufsstandort für Limburger Unternehmen

Für das Unternehmen aus der Domstadt mit Verkaufsstandorten in Hessen und Rheinland-Pfalz ist es die 129. Filiale und die erste in der Region. Die nächst gelegenen Filialen befinden sich in Mengerskirchen und im benachbarten Lahn-Dill-Kreis, in Solms und Wetzlar.

Der Löhnberger Standort ist für das Unternehmen, das am Limburger ICE-Gelände einen neuen Gebäudekomplex für Backstube, Verwaltung und Logistik errichten lässt, strategisch wichtig - nahe der B-49-Abfahrt direkt an der Strecke Richtung Weilburg.

Insgesamt werden laut Weilemann 13 Jobs - als Voll- und Teilzeit beziehungsweise als Aushilfen - geschaffen. Die Personalsuche läuft derzeit.

Die Bäckerei soll vorläufig montags bis samstags von 6 bis 19 Uhr, sonn- und feiertags von 8 bis 18 Uhr geöffnet haben. Parkplätze sind vor Ort vorhanden.