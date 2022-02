Besondere Ofenplatte aus der Löhnberger Hütte

Das Foto zeigt einen Originalofen, der in der Würzburger Residenz steht. Die Platte vorne ist identisch mit der von der Gemeinde Löhnberg jetzt erworbenen. Foto: Katja Krause

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LÖHNBERG - Löhnberg (red). Seit Herbst 2019 ist die Gemeinde Löhnberg im Besitz von vier Ofenplatten, die im 18. Jahrhundert auf der Löhnberger Hütte gegossen wurden. Nun hat die Kommune ein weiteres Exemplar erworben. Dieses wurde im Jahr 1776 gegossen.

Das Besondere daran: Es gibt sehr wahrscheinlich nur noch einen Original-Ofen aus der Löhnberger Hütte. Dieser steht in der Würzburger Residenz und enthält die gleiche Stirnplatte wie die, die die Gemeinde vor Kurzem erwerben konnte.

Diese Stirn- beziehungsweise Wasserkrugplatte stammt von einem Fünfplatten- oder Kastenofen in mittlerer Größe (Höhe 66 Zentimeter und Breite 49 Zentimeter). In der Mitte des oberen Teils befindet sich der Lebensbaum, seitlich davon Akanthus-Bandelwerkgehänge und darunter in liegendem Oval, von dünnrankigem Akanthuswerk umzogene Rocaille-Elemente. Die Inschrift lautet "Lohnberger Offen der Mitle Wasserkrug 1776".

Hütte wird im Jahr 1404 erstmals erwähnt

Die Löhnberger Hütte wird als Waldschmiede erstmals 1404 urkundlich erwähnt. 1623 begann Graf Georg von Beilstein mit dem Bau eines Eisenhammers. Ab dem Jahr 1708 wurden auf der Löhnberger Hütte sogenannte "Wasserkrug-Öfen" gegossen.