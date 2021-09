Betrunkener beschäftigt Polizei

Jetzt teilen:

LÖHNBERG - Löhnberg (red). Am Samstag hat ein Betrunkener in Löhnberg die Polizei mehrfach beschäftigt und dabei eine Reihe von Straftaten begangen. Anwohner riefen die Polizei in die Forsthausstraße, da ein 51-Jähriger immer wieder unbefugt die Grundstücke seiner Nachbarn betrat und dort randalierte. Trotz Aufforderung verließ der sichtlich angetrunkene Mann das Grundstück nicht, sondern beleidigte die Anwesenden. Auch einem Platzverweis durch die Polizei kam der 51-Jährige erst nach der Androhung einer Ingewahrsamnahme nach. Kurz darauf riefen die Anwohner wieder die Polizei, da der 51-Jährige abermals auf dem Grundstück pöbelte. Er beleidigte wieder die Anwesenden und musste schließlich zur Durchsetzung des Platzverweises festgenommen werden. Hierbei leistete er Widerstand, trat nach den Beamten, bedrohte und beleidigte sie. Als der 51-Jährige am nächsten Morgen nach der Ausnüchterung in einer Gewahrsamszelle entlassen werden sollte, begrüßte er die Beamten mit weiteren Beleidigungen. Eine entsprechende Menge an Strafanzeigen gegen den 51-Jährigen wurde gefertigt.