Bürgermeisterkandidat Frank Schmidt - mal ganz anders

Name: Dr. Frank Schmidt

Alter: 54

Wohnort: Löhnberg

Familienstand: verheiratet, drei Kinder, ein Hund

Beruf: Bürgermeister

Nebentätigkeiten: keine

Ehrenamt: Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses und der SPD-Fraktion im Kreistag, ehrenamtlich engagiert in den Aufsichts- und Leitungsgremien der Kreissparkassen, des Kreiskrankenhauses Weilburg, der Regionalversammlung Mittelhessen und im DRK-Kreisverband Oberlahn, Mitgliedschaft in mehreren Vereinen in allen Löhnberger Ortsteilen

Parteimitgliedschaft: SPD

Hobbys: kochen, Kurse für Kinder im Rahmen der Ferienspiele und der Nachmittagsbetreuung sowie in den Kindergärten, Geschichte, Paläontologie

Infos über Sie findet man im Netz unter: Internetseite: www.gemeinde-loehnberg.de, Instagram: dr._frank_schmidt, Facebook: Dr. Frank Schmidt - Bürgermeister für Löhnberg