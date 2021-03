CDU will mit finanziellen Anreize fürs Energiesparen werben

Die energetische Sanierung der gemeindeeigenen Immobilien will die CDU weiter im Blick haben, aber auch die Bürger dabei beraten und finanziell unterstützen. Foto: picture alliance/dpa

LÖHNBERG - Löhnberg (red/ohe). Nach der Kommunalwahl wollen die Löhnberger Christdemokraten an ihre bisherige Politik anknüpfen. Bei der Energiepolitik will die CDU aber auch neue Akzente setzen.

"In den vergangenen Jahren wurden mit unserer Unterstützung und unseren Vorschlägen schon viele Projekte in Löhnberg und den Ortsteilen zum Wohle unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger, den Vereinen und Verbänden sowie Gewerbetreibenden auf den Weg gebracht", findet die CDU. Das will man auch in den nächsten fünf Jahren erreichen und dabei neben den zentralen Themen Finanzen, Digitalisierung, Weiterentwicklung der Ortsteile sowie Zukunfts- und Daseinsvorsorge für Familien, Jugend und Senioren in der kommenden Legislaturperiode vor allem auch eine zukunftsorientierte Energiepolitik besonders in den Blick nehmen. Effizienz soll das beherrschende Thema werden.

CDU: In Kommunalpolitik kein Papier verschwenden

Die energetische Sanierung der gemeindeeigenen Gebäude gilt es aus Sicht der Christdemokraten auch bei künftigen Investitionen der Gemeinde zu beachten. "Dieser Grundsatz führt zu deutlicher Energieeinsparung und steht für Nachhaltigkeit im Umgang mit den Ressourcen der gegenwärtigen und künftigen Generationen", meint die CDU. Diesen eingeschlagenen Weg wolle man auch in Zukunft weiterführen.

Diese Maßnahmen sollten nach Meinung der Partei künftig auch private Wohn- und Geschäftshäuser einbeziehen. Dafür sollten in Zusammenarbeit mit den Energielieferanten und anderen Firmen Beratungen angeboten und auch finanzielle Anreize für solche Maßnahmen gesetzt werden. Dies könnte zum Beispiel ein Zuschuss für die Schaffung von Speichermöglichkeiten bei geothermischen Anlagen sein. Durch Energieeinsparungen wolle man dem Ziel einer energieautarken Gemeinde mittelfristig näherkommen und damit Nachhaltigkeit und einen schonenden Umgang mit den vorhandenen Ressourcen schaffen.

Konzept für Sanierung der Laneburg gefordert

Weitere Maßnahmen eines effizienteren Handelns sehen die Löhnberger CDU-Politiker in einer Digitalisierung der Arbeit der gemeindlichen Gremien. Durch den Einsatz digitaler Technik werde Papier gespart. Ein entsprechender Antrag der Fraktion hatte in dieser Legislaturperiode keine Mehrheit in der Gemeindevertretung gefunden.

Zurzeit wird in der Gemeinde viel über das Thema "Sanierung und Umbau der Laneburg" diskutiert. "Wir sehen das als zentrale Aufgabenstellung für alle Fraktionen der neugewählten Gemeindevertretung und sind der festen Überzeugung, dass zur Umsetzung ein solides Konzept zu erstellen ist, um vor allem die finanzielle Machbarkeit zu überprüfen und sicherzustellen", sagt die CDU. Es dürfe keinen Stillstand und keine Denkverbote für künftige Projekte geben. "Aber auch hier gilt ein verantwortungsvoller Umgang mit den finanziellen Mitteln, um der Verantwortung für die kommenden Generationen gerecht zu werden."

Bei all diesen Projekten will die CDU-Fraktion auf einen stärkeren Dialog mit den Bürgern der Gemeinde Löhnberg in allen Ortsteilen setzen.