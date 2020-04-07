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Mittwoch, 08.04.2020 - 11:30
4 min

Corona zum Trotz: Ostern fällt in Weilburg nicht aus

Es wird ein besonderes Osterfest in diesem Jahr. In den Kirchengemeinden in Weilburg und Löhnberg müssen Pfarrer und Gemeinde experimentieren, um zueinander zu finden.

Olivia Heß: Redakteurin Weilburg
Von Olivia Heß
Redakteurin Weilburg
Eine Premiere zu Ostern in Weilburg: Erstmals feiern die Evangelische, Katholische und Freie evangelische Kirchengemeinde zu Ostern einen ökumenischen Gottesdienst. Allerdings wegen der Kontaktsperre nicht mit den Gläubigen zusammen. Stattdessen haben sich Pfarrer Hans Mayer (v. l.), Pfarrerin Cornelia Stock, Pfarrer Guido Hepke, Gemeindereferentin Britta Höhler und Pastor Hartmut Hunsmann vorab getroffen und einen Gottesdienst aufgezeichnet. Foto: Margit Bach

Eine Premiere zu Ostern in Weilburg: Erstmals feiern die Evangelische, Katholische und Freie evangelische Kirchengemeinde zu Ostern einen ökumenischen Gottesdienst. Allerdings wegen der Kontaktsperre nicht mit den Gläubigen zusammen. Stattdessen haben sich Pfarrer Hans Mayer (v. l.), Pfarrerin Cornelia Stock, Pfarrer Guido Hepke, Gemeindereferentin Britta Höhler und Pastor Hartmut Hunsmann vorab getroffen und einen Gottesdienst aufgezeichnet. Foto: Margit Bach

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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 07.04.2020 um 23:00 Uhr publiziert.
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