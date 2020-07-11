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Samstag, 11.07.2020 - 08:00
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Delle bei Blutspenden bleibt aus

Weniger Menschen spenden im Sommer üblicherweise ihr Blut. Die Oberlahnregion stemmt sich in diesem Jahr gegen diesen Trend. Das hat auch etwas mit Corona zu tun.

Olivia Heß: Redakteurin Weilburg
Von Olivia Heß
Redakteurin Weilburg

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