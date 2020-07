"Demokratie leben" geht in nächste Runde

Wollen das Projekt "Demokratie leben" voranbringen (v.l.): Johannes Hanisch, Frank Schmidt,, Erik Schwedhelm und Oliver Jung. Foto: Gemeinde Löhnberg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Löhnberg (red). Das Projekt "Demokratie leben" geht in die nächste Runde. Unter dem Vorsitz der Gemeinde Löhnberg hat sich der Begleitausschuss, der über die Förderung von 2020 bis 2024 entscheidet, zum ersten Mal getroffen. Die Gemeinde Löhnberg, der Marktflecken Merenberg und die Stadt Weilburg wollen wieder an dem Bundesprogramm teilnehmen, allerdings in veränderter Form.

Löhnberg übernimmt die organisatorische Leitung

Bisher war die organisatorische Leitung in Weilburg angesiedelt, nun liegt sie in Löhnberg. Die drei Kommunen begründen eine Partnerschaft bis ins Jahr 2024, die jährlich mit bis zu 125 000 Euro an Fördermitteln unterstützt wird.

Zu Beginn der Sitzung wurde der neue Vorstand einstimmig gewählt. Neuer Vorsitzender ist der Löhnberger Bürgermeister Frank Schmidt (SPD), der durch seine Amtskollegen Johannes Hanisch (Weilburg, CDU) und Oliver Jung (Merenberg, SPD) vertreten wird. Zudem wurde die Koordinierungsstelle, vertreten durch Erik Schwedhelm, vorgestellt. Schwedhelm ist ab sofort zuständig für die Antragsbearbeitung und die Koordinierung.

Durch das Programm werden deutschlandweit Städte, Landkreise und kommunale Zusammenschlüsse unterstützt, um "Partnerschaften für Demokratie" als strukturell angelegte lokale oder regionale Bündnisse aufzubauen. Dafür stellt das Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend jährlich Gelder zur Verfügung. Über die Förderung der Einzelmaßnahmen entscheidet der Begleitausschuss. Eine soziale Integration und eine Stärkung der demokratischen Gesellschaft sollen im Vordergrund stehen.

Im Rahmen der Sitzung blickte Hanisch auf die vergangene Förderperiode und die dabei umgesetzten Projekte zurück. So wurden 2017 elf Projekte mit insgesamt rund 61 000 Euro gefördert, 2018 elf Projekte mit insgesamt 43 000 Euro und 2019 zehn Projekte mit rund 63 000 Euro. Somit ist in den letzten Jahren eine Fördersumme von rund 167 000 Euro zustande gekommen.

Die Gemeinde Löhnberg kümmert sich zukünftig um die Kassenführung. Wegen der Corona-Krise, ist sich Schmidt sicher, werde das Budget von diesem Jahr sicher nicht ausgeschöpft werden.