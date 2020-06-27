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Samstag, 27.06.2020 - 07:00
4 min

Der Löhnberger Ralf Ringsdorf ist Clown aus Leidenschaft

Seit 30 Jahren zaubert Ralf Ringsdorf den Menschen ein Lachen ins Gesicht. So sieht der Alltag des Löhnbergers in seiner Rolle als Clown Rudi aus.

Von Sabine Gorenflo
Immer wieder verblüfft Ralf Ringsdorf in unterschiedlichen Figuren. Foto: Sabine Gorenflo

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Fotos
Immer wieder verblüfft Ralf Ringsdorf in unterschiedlichen Figuren. Foto: Sabine Gorenflo

Immer wieder verblüfft Ralf Ringsdorf in unterschiedlichen Figuren. Foto: Sabine Gorenflo

In einer neuen Rolle geistert Ralf Ringsdorf als hässlicher Troll durch die Veranstaltungen, was jungen und alten Zuschauern Spaß macht. Foto: Sabine Gorenflo

In einer neuen Rolle geistert Ralf Ringsdorf als hässlicher Troll durch die Veranstaltungen, was jungen und alten Zuschauern Spaß macht. Foto: Sabine Gorenflo

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ZUR PERSON

Ralf Ringsdorf

Bühnenname: Clown Rudi

Alter: 56 Jahre

Geburtsort: Wetzlar

Familienstand: verheiratet

E-Mail: rudi@rudi.show

Homepage: www.rudi.show

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