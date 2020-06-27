Samstag, 27.06.2020 - 07:00
4 min
Der Löhnberger Ralf Ringsdorf ist Clown aus Leidenschaft
Von Sabine Gorenflo
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ZUR PERSON
Ralf Ringsdorf
Bühnenname: Clown Rudi
Alter: 56 Jahre
Geburtsort: Wetzlar
Familienstand: verheiratet
E-Mail: rudi@rudi.show
Homepage: www.rudi.show
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