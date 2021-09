Jetzt teilen:

LÖHNBERG - Löhnberg (red). Geld aus einem kleinen Tresor, aber auch einen Saugroboter und ein TV-Gerät haben Unbekannte aus der Schutzhütte "Lahnalm" auf dem Gelände "Grube Buchwald" in Löhnberg gestohlen. Der Einbruch war der Polizei am Montag gemeldet worden. Der Schaden beträgt rund 1000 Euro. Wer Hinweise zu den Tätern oder auch zur Tatzeit machen kann oder auf dem Gelände Ungewöhnliches beobachtet hat, der kann sich unter Telefon 0 64 31-9 14 00 an die Polizei wenden.