Drehorgel weckt Erinnerungen

Mit Mundschutz und Drehorgel: Wilfried Krzonkalla mit seinem 60 Jahre alten Musikgerät. (Foto: Kirchengemeinde)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LÖHNBERG - (red). Einen musikalischen Gottesdienst trotz- Corona-Krise, den hat es jetzt im Seniorenzentrum Löhnberg gegeben. Trotz großer Einschränkungen wegen der Hygienemaßnahmen war es möglich, einen bewegenden Gottesdienst im Seniorenzentrum Fellersborn auszurichten. Dabei erklangen die Lieder einer Drehorgel.

Schnell kamen bei den Gottesdienstbesuchern Erinnerungen an die eigene Kindheit auf, als Drehorgeln noch überall auf Straßenfesten und bei jeder Kirmes erklangen.

Pfarrer Christian Elias setzt Idee in die Tat um

„Ich wollte den Bewohnern eine kleine Freude machen“, sagt Pfarrer Christian Elias. Die Situation in den Heimen sei angesichts der Pandemie angespannt genug und da tue ein bisschen Abwechslung im Alltag gut. Und Musik wecke obendrein tiefe Erinnerungen und ändere die Stimmung. Elias hatte die Idee zu diesem besonderen Gottesdienst nach einem Gespräch mit einem Nachbarn: Wilfried Krzonkalla erzählte ihm von seinen Drehorgeln. Schnell war ein Termin abgesprochen.

Altes Instrument wird zum Hauptdarsteller

Die Pflegerinnen im Seniorenzentrum zeigten sich davon begeistert und organisierten alles vor Ort im Garten des Hauses – und das trotz der zusätzlichen Belastung.

„Das ist in dieser Zeit nicht selbstverständlich“, bedankte sich Elias in seiner Andacht beim Personal. Krzonkalla hatte neben einigen bekannten Kirchenliedern, wie „Ich bete an die Macht der Liebe“ auch viele Volkslieder in seinem schön verzierten Orgelkasten mit dabei. Die Orgel ist über 60 Jahre alt und ist inzwischen digital umgerüstet.

Für die Bewohner des Fellersborn wurde es eine besinnliche und unterhaltsame Stunde. Mehrfach wurde applaudiert.