Drogen, Flucht und falsche Kennzeichen

LÖHNBERG - Löhnberg (red). Da kam einiges zusammen; eine Unfallflucht mit nicht zugelassenem Auto, Fahren unter Drogeneinfluss und eine Beifahrerin, die Betäubungsmittel dabei hat.

Passiert war Folgendes: Gegen 19 Uhr fuhr am Freitag ein 27-jähriger Mann aus Ehringshausen mit seinem BMW die Brunnenstraße in Löhnberg entlang. Hierbei kollidierte er nach Angaben der Polizei aus noch ungeklärter Ursache im Bereich der Einfahrt zu einem Industriegebiet mit der Leitplanke. Im Anschluss flüchtete der Fahrer mit seinem Pkw in die Industriestraße, wo er das Fahrzeug abstellte.

Zeugen beobachteten, wie der Mann die Kennzeichen des Fahrzeuges abmontierte und sich im Anschluss zu Fuß mit seiner Beifahrerin entfernte. Im Rahmen der Fahndung konnten der Mann und seine Beifahrerin von der Polizei vorläufig festgenommen werden.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass das Auto weder zugelassen noch versichert war. Zudem waren die Kennzeichen für ein anderes Fahrzeug ausgegeben worden.

Da der Fahrer zudem deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Beifahrerin, die die Eigentümerin der an dem BMW angebrachten Kennzeichen ist, hatte außerdem eine geringe Menge an Betäubungsmitteln dabei. Das Pärchen muss sich nun strafrechtlich verantworten. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 4000 EUR geschätzt.