Dienstag, 14.07.2020 - 12:05
3 min
Ein Gotteshaus wird runderneuert
Von Sabine Gorenflo
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DIE KIRCHE IN SELTERS
Die Kirche in Selters wurde 1731 erbautDer Giebelturm ist harmonisch in dreifacher Abstufung proportioniert, typisch für den Baumeister, der Zimmermann war.
Das Innere der Kirche ist ein schlichter Saalraum mit gekehlter, hölzerner Spiegeldecke. In den Raum eingestellt ist eine auf Holzstützen ruhende Gemeindeempore von 1731 entlang der Westwand zur Nordseite. Der Treppenaufgang zur Westempore sowie auch die Emporengeländer vor den Fenstern besitzen noch ihre originalen Brettbaluster.
Auch die Kanzel stammt unter anderem noch aus der Bauzeit. Die Orgel stammt aus der Zeit um 1850/60. Nach 100 Jahren wurde sie restauriert und 1989 wieder ihrer Bestimmung übergeben.
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