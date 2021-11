Einbrecher greifen zu

Jetzt teilen:

LÖHNBERG/LIMBURG/BAD CAMBERG - Löhnberg/Limburg/Bad Camberg (red). Am Wochenende ist in mehrere Häuser im Landkreis Limburg-Weilburg eingebrochen worden. Unbekannte Täter drangen in Gebäude in Limburg, Bad Camberg und Löhnberg ein.

In der Limburger Westerwaldstraße öffneten die Täter gewaltsam eine Fenstertür zur Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus und entwendeten dort Schmuck und Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro. Bei einem Einbruch in der Lindenstraße in Bad Camberg hebelten die Täter die Terrassentür auf, durchsuchten das gesamte Haus und entwendeten Schmuck. Im Finkenweg in Löhnberg wurde ein Fenster aufgehebelt und aus dem Einfamilienhaus Bargeld gestohlen.

Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen in diesen Fällen übernommen und Spuren gesichert. Hinweise oder Zeugenaussagen werden unter der Telefonnummer 0 64 31-9 14 00 entgegengenommen.